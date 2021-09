“La cosa fra le cose” , la poesia contemporanea

Il 25-26 settembre 2021 si svolgerà a MTM – Teatro Litta il festival Poesia, azione pubblica. L’iniziativa metterà in mostra la poesia contemporanea, restituendo molti dei suoi più importanti aspetti, sia sul piano strettamente artistico sia sul piano critico. Dunque: letture, installazioni, drammatizzazioni, performance (anche musicali), da un lato; tavole rotonde e dibattiti, dall’altro.

“La cosa fra le cose”, la poesia realtà vivace

L’intento è ricordare che la poesia oggi, in Italia e non solo, è una realtà non solo ben viva ma proprio vivace, in grado di entrare in contatto con un pubblico non necessariamente di specialisti. Ne uscirà rafforzata – ce lo auguriamo – l’immagine di una parola o ricerca poetica che sanno confrontarsi con i media, trasformandosi in azione visiva e suono.

E insieme ne uscirà rafforzata la riflessione intorno ad alcuni temi critici, fra i quali quello dell’impegno civile svolgerà un ruolo di primissimo piano.

Il festival ospiterà anche la cerimonia di premiazione del premio Franco Fortini, e ricorderà due poeti milanesi recentemente scomparsi, Francoi Loi e Giancarlo Majorino.

“La cosa fra le cose”, gli ospiti

Fra gli ospiti, segnaliamo la partecipazione di Walter Siti e della poetessa e narratrice Laura Pugno. Dirigerà gli eventi l’artista e regista Antonio Syxty.

Il programma è stato ideato da Paolo Giovannetti, Andrea Inglese e Italo Testa.

Le immagini sono “Opere su carta – forme di scrittura con tecnica mista, di Antonio Syxty”.

Teatro Litta

settembre 25 (Sabato) – 26 (Domenica)

ingresso libero con obbligo di Green Pass

Informazioni biglietteria@mtmteatro.it – 02.86.45.45.45

https://www.mtmteatro.it

