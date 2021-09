“La Città in Tasca”: appuntamenti fino al 12 settembre

Prosegue il festival pensato per bambini e ragazzi al Parco degli Scipioni di Roma, tutti i pomeriggi dalle ore 17.

L’evento è organizzato da Arciragazzi Comitato di Roma, vedrà ancora protagonisti della manifestazione teatro di figura e di attore, letture, giochi, musica e laboratori.

Prosegue a Roma “La Città in Tasca”: appuntamenti sino al 12 settembre

La Città in Tasca è gemellata con “Fai la differenza, c’è … il Festival della Sostenibilità” che presenta la “Recycled Car Race 2021”, l’eco Grand Prix delle automobili a impatto zero.

“La Città in Tasca”, i prossimi appuntamenti

Da non perdere lo spettacolo “Efesto” di e con Francesco Picciotti (8 settembre), vincitore del Premio Otello Sarzi, con cui Arciragazzi di Roma ha iniziato una collaborazione, e “Burattin Bum Bum” della Compagnia Carmentalia (11 settembre).

Lo stand della libreria Ponteponente, animato dalle libraie della cooperativa il Semaforo Blu, proporrà novità editoriali per bambini e ragazzi, incontri con autori e illustratori e letture animate.

Mercoledì 8, insieme a Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I, sarà presentato il libro “Un mondo in favola” di Anna Maria Berardi, nato nel contesto dell’importante e ampio progetto “Sostegno al valore della multiculturalità – Interventi di valorizzazione delle diverse culture e promozione di una comunità inclusiva”, promosso dallo stesso Municipio.

“La Città in Tasca”, informazioni

Nel corso della manifestazione saranno avviate azioni di sostegno per i profughi afghani con la raccolta di indumenti e giocattoli nuovi. Il ricavato della vendita del libro “Un mondo in favola” sarà interamente devoluto in favore di questa causa.

A La Città in Tasca sarà garantito il rispetto delle normative anti-Covid per quanto riguarda il distanziamento e la partecipazione alle attività.

Informazioni per il pubblico

www.lacittaintasca.it

Per informazioni

Tel. +39 06 41733356 – Mobile +39 375 5552205

roma@arciragazzi.org – www.arciragazzi.org

info@lacittaintasca.it – www.lacittaintasca.it

