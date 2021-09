Ars Electronica Festival 2021 , manifestazione arti digitali

Il Museo partecipa ad Ars Electronica Festival come hub su Milano con l’opera Chromata di Michael Bromley

Sabato 11 e domenica 12 settembre, il software interattivo dell’artista sarà a disposizione del pubblico per creare un’opera personale digitale

Sabato 18 e domenica 19 settembre l’installazione Chromata rientra anche nell’offerta del palinsesto Milano Artweek 2021

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci – Via San Vittore, 21 – Milano

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia è stato scelto come Ars Electronica Garden Milan, la sede locale dell’Ars Electronica Festival 2021 , manifestazione internazionale dedicata al mondo delle arti digitali, delle nuove tecnologie e delle innovazioni delle società contemporanee e realtà consolidata di indagine e sperimentazione sociologica, artistica e tecnologica tra le più significative al mondo.

Ars Electronica Festival 2021, l’opera di Michael Bromley

Il Museo partecipa in qualità di sede esterna, proponendo un weekend speciale per sperimentare il lavoro dell’artista Michael Bromley, software developer dedito al coding creativo che nei suoi esperimenti artistici esplora le intersezioni fra estetica e ingegneria.

Sabato 11 e 18, domenica 12 e 19 settembre, infatti, l’opera di Bromley Chromata, un software generativo capace di rielaborare immagini riproducendole secondo colori e geometrie inaspettate, sarà gratuitamente a disposizione del pubblico del Museo che, scegliendo un’immagine, potrà provare a farla rielaborare da Chromata e seguirne l’evoluzione attraverso proiezioni interattive per un‘esperienza estetica altamente immersiva.

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre Chromata di Michael Bromley sarà anche parte del palinsesto di Milano Artweek 2021, promosso dal Comune di Milano.

Ars Electronica Festival 2021, info su Chromata

Sabato e domenica 11-12 e 18-19 settembre | ore 11, 15, 17

Numero partecipanti: 10 persone max

Durata: 45 minuti

Ingresso: attività gratuita con prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso

https://www.michaelbromley.co.uk/experiments/chromata/

Info per il pubblico

Info sul programma: www.museoscienza.org

Giorni e orari di apertura:

Orario estivo fino al 12/09 | martedì-venerdì dalle ore 09.30 alle ore 17 e sabato e festivi dalle ore 09.30 alle 18.30

Orario invernale dal 13/09| martedì-venerdì dalle ore 10 alle ore 18 e sabato e festivi dalle ore 10 alle 19

non è previsto un tempo massimo di permanenza

Biglietti:

acquisto e prenotazione di data e orario dell’ingresso e della visita guidata, online al link https://www.museoscienza.org/it/visitare/biglietti

per evitare assembramenti è importante essere puntuali

Ultimo ingresso: 1 ora prima della chiusura del Museo

Must Shop: aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato e festivi dalle 10 alle 19

Regole per contrastare la diffusione del Covid-19:

per accedere al Museo è obbligatorio presentare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) all’ingresso del Museo sarà misurata la temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5° C; diversamente non sarà consentito entrare al Museo per tutelare la sicurezza dei i visitatori e del personale durante la permanenza all’interno del Museo sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina all’ingresso.

Lungo il percorso di visita saranno presenti erogatori di gel igienizzante che andrà utilizzato prima di toccare tutte le installazioni interattive e i touchscreen presenti nelle esposizioni durante la visita sarà necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone è consentito consumare cibo e bevande negli spazi esterni del Museo e in un’area picnic al coperto al piano 0 dell’Edificio Monumentale dove sono a disposizione distributori automatici di cibo e bevande non sarà disponibile i guardaroba

