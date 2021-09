Mèsa, “Romantica” il nuovo album tutto da ballare

Mèsa presenta “Romantica”, il nuovo album. dal 17 settembre su tutte le piattaforme di streaming e digital download

Un disco di ballad da ballare, una mappa geografica per dare le coordinate della propria interiorità

Esce venerdì 17 settembre per Bomba Dischi Romantica (presave al link: https://presave.umusic.com/romantica), secondo album di inediti della cantautrice romana Mèsa, che arriva tre anni dopo l’opera prima Touché. L’album, già anticipato dal singolo omonimo, Animale e Stomaco è stato arrangiato e prodotto da Federica Messa, Giuseppe Bartolini, Andrea Suriani.

Mèsa, “Romantica”, le dichiarazioni dell’artista

Romantica, dice l’artista, è: “un disco che va ascoltato di notte perché c’è un momento preciso, quando gli altri dormono, in cui tutto, ogni desiderio, ogni alternativa, ogni vita diventa improvvisamente possibile e si sciolgono i nodi di tutte quelle paure che di giorno non ci fanno neanche provare. Di notte riusciamo a confidarci, ad ascoltare e a fare i conti con quello di cui non parliamo mai; come se il buio nascondesse meglio, soprattutto a noi stessi, anche le nostre ombre”.

Mèsa, “Romantica”, l’anima notturna

Romantica ha un’anima notturna: scritto e concepito soprattutto durante la notte ne risente delle atmosfere oniriche e dark, ma è anche pop e caratterizzato da una grande attenzione alla melodia e ai testi. È, insomma, un album “romantico” in entrambe le accezioni: quella letteraria per l’attitudine e quella sentimentale per il contenuto.

Mèsa, “Romantica”, canzoni d’amore

Le otto tracce che compongono l’LP, infatti, sono tutte canzoni d’amore che descrivono le diverse fasi di una storia d’amore. Ogni fase è una medaglia con due facce: c’è sia l’emozione che la delusione, sia la capacità di sognare e di rischiare tutto che il dolore del rifiuto.

Proprio la coesistenza di questi due poli opposti rende le canzoni di questo disco delle ballad da ballare con testi intimi e riflessivi e al tempo stesso ritmiche serrate e ritornelli orecchiabili. In fin dei conti Romantica è un lavoro sincero, che è sia una dichiarazione d’amore sia un biglietto da visita, una mappa geografica dettagliata dell’anima dell’autrice che dà a chiunque ascolti le coordinate precise della propria interiorità.

