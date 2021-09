iLike, Obiettivo No Violence e Vertigine presentano “iLike Woman – No alla violenza sulle donne”.

Roma 24 settembre 2021 Ore 17:30 Roma, I Like – Beauty & Wellness

Venerdì 24 settembre si terrà “iLike Woman No alla violenza sulle donne”, un’iniziativa organizzata e promossa da iLike insieme all’Associazione “Obiettivo No Violence” e Vertigine Hair Stylist. L’evento si svolgerà a Roma presso iLike Up Terrace & Events.

“iLike Woman – No alla violenza sulle donne”, emergenza sociale

La serata avrà l’obiettivo di approfondire le dinamiche della violenza domestica e riflettere sulle possibili azioni da attuare per contrastarle e prevenirle. Gli abusi possono avere molteplici declinazioni e all’inizio sono difficilmente riconoscibili, spesso dissimulati o celati. iLike, Vertigine e l’Associazione “Obiettivo No Violence” puntano a potenziare una risposta a questa emergenza sociale, proponendo una campagna di sensibilizzazione volta ad un cambiamento culturale che prevenga e reprima il fenomeno, fornendo strumenti e risposte tangibili, soprattutto verso chi ancora non ha il coraggio di denunciare.

“iLike Woman – No alla violenza sulle donne”, i femminicidi

Dall’inizio dell’anno il dato è drammatico e conta già 83 femminicidi, quasi tutti in ambito familiare o affettivo. Nel periodo dell’ultima emergenza sanitaria, la condizione di lockdown aveva determinato un aggravamento delle condizioni domestiche, ma ad oggi la situazione non vede l’arrestarsi di maltrattamenti in famiglia, che spesso scaturiscono in tragedia.

Un’adesione importante quella di WT Action, Scuola di Wing Chun e difesa personale, che si propone di insegnare alle donne a gestire la paura e l’aggressività, trasferendo le tecniche di autodifesa dell’antica disciplina cinese adattate in chiave moderna e ponendo l’accento sull’efficacia in situazioni quotidiane.

iLIKE Beauty & Wellness

Largo Filippo Rosa 12 (Roma EUR) Inizio evento ore 17:30

