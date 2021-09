Gli Abba hanno annunciato il loro ritorno, dopo 40 anni

Gli Abba, una delle band pop di maggiore successo di tutti i tempi, hanno annunciato oggi, per la prima volta in 40 anni, che sono tornati.

In programma un concerto rivoluzionario che vedrà Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid esibirsi digitalmente con una live band di 10 elementi in un’arena costruita appositamente a Londra dal 27 maggio 2022 e un disco completamente nuovo.

Gli Abba in versione digitale

La versione digitale degli Abba è stata creata dopo settimane e mesi di riprese con motion capture e performance tecniche con i quattro membri della band e un team di 850 elementi della Industrial Light & Magic, la compagnia fondata da George Lucas alla sua prima incursione nella musica.

Gli Abba e il loro “Voyage”

Oggi, a 40 anni dal loro ultimo disco di studio “The Visitors”, gli Abba non solo hanno registrato due nuove canzoni “‘I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”, che faranno parte del concerto, ma hanno registrato e prodotto un intero nuovo album.

Registrato insieme allo studio di Benny, Riksmixningsverket, a Stoccolma, “Voyage” verrà pubblicato in tutto il mondo il prossimo 5 novembre su etichetta Universal Music Group.

Gli Abba in un concerto rivoluzionario

Abba Voyage prenderà il via il 27 maggio 2022 alla Abba Arena, un’arena all’avanguardia da 3000 posti costruita al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra.

Sarà possibile pre-registrarsi per acquistare i biglietti a partire dalle ore 19:00 di oggi su abbavoyage.com mentre i biglietti saranno in vendita da martedì 7 settembre.

Invece, pre-ordinando i prodotti dell’album Voyage disponibili su https://shop.universalmusic.it/collections/abba si otterrà l’accesso privilegiato ai biglietti del rivoluzionario concerto Abba Voyage, previsto per la primavera 2022 a Londra. Acquistando questi prodotti entro le ore 13.00 del 4 settembre, il cliente riceverà, entro le ore 19.00 dello stesso giorno e all’indirizzo mail con cui si è registrato al punto vendita, un codice e un link che garantiranno l’accesso alla prevendita prima della messa in vendita generale.

Si potrà accedere alla pre-sale dalle ore 11.00 di domenica 5 settembre fino alle ore 10.00 di martedì 7 settembre. Ciascun cliente potrà ricevere un solo codice e pre-ordinando il disco non si ha l’obbligo dell’acquisto anche dei biglietti del tour.

Altri articoli di musica su Dietro La Notizia