Fred De Palma: a Maggio le prime date del suo Tour

Fred De Palma: “Unico”, il suo ultimo album

Un altro importante traguardo per Fred De Palma: dopo 21 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna, anche “Unico”, il suo ultimo album raggiunge la certificazione ORO.

Da 11 settimane fisso nella TOP10 della classifica, Unico è un album di ispirazione latina, con un sound che non è mai stato fatto in Italia: è nato a Miami, poi è cresciuto in Colombia per arrivare nel nostro Paese. Il genere è il reggaeton. La direzione artistica di Takagi e Ketra.

Al suo interno le hit “Un altro ballo”, certificato Platino, con la superstar brasiliana Anitta e “Paloma”, Tre volte Platino con oltre 51 milioni e mezzo di stream su Spotify, presenze costanze nella classifica di vendita.

Fred De Palma: le prime date del suo tour

5 maggio 2022 @Milano Fabrique

7 maggio 2022 @Roma Sin Studio

8 maggio 2022@Napoli Casa della musica

Biglietti disponibili online (TicketOne e VivaTicket) a partire dalle 11.00 di oggi, martedì 21 settembre, e presso i punti vendita autorizzati a partire dalle 11.00 di domenica 26 settembre.

Fred De Palma: biografia

Fred De Palma ha iniziato la propria attività musicale nel 2007, attraverso la conoscenza delle principali personalità di spicco della scena torinese, mostrando ben presto una forte attitudine al freestyle, che in breve tempo gli vale una notevole notorietà nell’ambiente.

Le numerose partecipazioni ai maggiori contest di freestyle fra Torino e Milano lo hanno messo in contatto con nuove realtà e nel 2010 ha conosciuto Dirty C, con il quale ha formato il gruppo Royal Rhymes iniziando a fare i primi esperimenti in studio.

A inizio 2010 il gruppo ha firmato un contratto discografico con l’etichetta discografica indipendente Trumen Records, entrando in contatto con i produttori Jahcool e Double H Groovy.

Intorno allo stesso periodo, Fred De Palma ha proseguito con la partecipazione ai vari concorsi di freestyle, ottenendo una vittoria allo Zelig Urban Talent 2011 e il terzo posto nel 2012 al programma televisivo MTV Spit, dietro a Nitro e Shade. (Wikipedia)

Altyri articoli di Musica su Dietro La Notizia