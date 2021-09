“Docet: 2016-2017”, il progetto

Il rapper romano Gianni Bismark pubblicherà il prossimo 24 settembre il nuovo progetto “Docet: 2016-2017”, una raccolta di brani finora mai resi disponibili sulle piattaforme digitali (ad eccezione di YouTube) e due canzoni “Embè” e “Da un po’”, inediti e mai pubblicati.

Un progetto che torna alle radici del percorso musicale di Gianni ma che allo stesso tempo completa un cerchio che si chiude, prima della pubblicazione di un disco nuovo di inediti a cui il rapper sta attualmente lavorando e che uscirà prossimamente.

“Docet: 2016-2017”, voluto fortemente dai fan del rapper

Basti pensare che sulla piattaforma YouTube le canzoni già auto-pubblicate hanno totalizzato ad oggi oltre 7 milioni di visualizzazioni (con il brano “E’ tutto vero” con Tony Effe arrivato a oltre 3,3 milioni di riproduzioni). Il titolo originario del progetto doveva essere “doctum doces” dalla famosa frase latina di Plauto “insegni a chi già sa”, a rimarcare come questo disco sia stato pensato e indirizzato ai numerosi fan dell’artista.

La copertina del disco si rifà ancora una volta ai marmi dell’Antichità Romana, collegamento al luogo di nascita di Gianni (il rapper va fiero della propria ‘romanità’) ma anche al tema del ritorno alle origini, presentando al grande pubblico brani che antecedono le prime uscite ufficiali del rapper.

“Docet: 2016-2017” Tracklist:

1. E’ TUTTO VERO (feat. TONY EFFE)

2. SESTO SENSO

3. DOV’ERI

4. TE RINCONTRO

5. SOTTO AL 7 (feat. PYREX)

6. PER SEMPRE VERO

7. BATISTUTA (feat. TONY EFFE)

8. LEI MI VEDE (feat. WAYNE)

9. MA DE CHE PARLI

10. MILLE PENSIERI

11. EMBE’

12. DA UN PO’ (*disponibile solo in formato fisico vinile marmorizzato, autografato e numerato, non in digitale)

Di recente sono arrivate grandi soddisfazioni per Gianni Bismark, con la certificazione ORO del suo brano “Università”, realizzato in collaborazione con Franco 126.

Il brano ha accumulato oltre 11 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali ed è tratto dall’ album “Re Senza Corona”, pubblicato nel 2019 e che vedeva tra i featuring artisti quali Dark Polo Gang, IZI, Ntò, Ketama126 e Pretty Solero. L’album è stato un successo da oltre 50 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali.

