Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Sanremo Giovani con il brano “Io sono Luca” e il secondo singolo “Teresa”, i fratelli gemelli Dellai pubblicano il loro nuovo singolo “Ho bisogno di te (Teré)” il prossimo 3 settembre, a completamento della “trilogia musicale” iniziata dal duo romagnolo quest’anno.

Il nuovo brano è stato scritto dagli stessi Luca e Matteo Dellai assieme a Tommaso Puleo, Davide Sartore, Diego Ceccon, prodotto da Luca Red con Emilio Gallo e con gli arrangiamenti di Davide Tagliapietra.

Dellai – le loro dichiarazioni

In questo terzo e ultimo brano della mini storia fatta di canzoni del duo, torna a cantare Matteo: in “Teresa” era Luca la voce portante, mentre il fratello suonava la chitarra. La canzone dopo pochissimi secondi ci porta subito in un mondo preciso, un mix di sonorità tra anni ’60 e quello degli anni ‘80.

“Abbiamo raccontato attraverso questi brani estivi anche le nostre storie d’amore ma lo abbiamo sempre fatto con convinzione che questi brani potessero diventare di tutti, e ognuno, potesse raccoglierne un’emozione facendola sua, nelle sue storie” – racconta Luca Dellai. “Tanti messaggi sui social ci dicono che “Teresa” è diventata la colonna sonora di quest’estate di ragazze e ragazzi e questo ci ha riempito di gioia, quindi speriamo che questo ultimo capitolo sia amato e ben voluto dal nostro pubblico che ci segue”.

Matteo, invece, ha dichiarato: “Ho bisogno di te (Teré) s’immerge nei colori di fine Estate, il sapore dolce amaro di spiagge vuote che solo due settimane prima erano piene di gente che si divertiva e prendeva il sole. Resta qualche ombrellone qua e là ma quello che più si sente è l’odore di quell’aria settembrina che ci dice chiaramente, che presto torneremo alla normalità e alle nostre vite di sempre.”

Dellai – a breve l’uscita del primo EP

Si chiude così il primo cerchio per i Dellai che ci svelano che l’uscita del primo EP è alle porte, e che stanno lavorando ad un autunno pieno finalmente di esibizioni live.

“Preparare uno spettacolo è una cosa seria e volevamo essere davvero pronti a questo, soprattutto perchè non riteniamo utile riempire una serata di Cover o essere su un palco con pochi brani a disposizione, per questo c’è voluto un po’ più di tempo. Abbiamo una band fortissima che ha saputo costruire insieme a noi uno show divertente e spensierato. Quello che faremo ora, è andare fuori città per città a raccontare la nostra musica e soprattutto a far divertire le persone che ci verranno ad ascoltare. La musica è quello che ci unisce, che ci fa stare bene e che ci dà l’opportunità di staccare da tutto e passare una serata piacevole”, ha raccontato Luca a proposito delle nuove performance.

