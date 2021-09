Clear Channel Italia inaugura “Il tempo della bellezza”

La parete di Corso Garibaldi riqualificata da Clear Channel Italia si veste di una nuova opera.

Il mural advertising, commissionato da Scalapay, si intitola “Il tempo della bellezza” ed

è ispirato al capolavoro di Botticelli “La nascita di Venere” di cui ne costituisce una

reinterpretazione in chiave insolita.

Una vera e propria sfida per gli autori Loste e Cheone, street artist della squadra di

Street Art in Store, che riprendendo l’iconico dipinto rinascimentale hanno voluto

rappresentare in tutta la sua magnificenza l’opera che più di ogni altra è simbolo della

bellezza ideale.

“Il tempo della bellezza”, il progetto

Questo progetto maestoso è un perfetto esempio di come l’arte superi i confini del

tempo risultando sempre attuale. Fedele nelle linee e nell’espressività, a tratti è

irriverente per via dell’inserimento di alcuni dettagli presi in prestito dal mondo della

moda. Gli accessori di cui è adornata la figura femminile richiamano un effetto 3D ma

si integrano perfettamente nel contesto.

Le sfumature tenui e delicate del rosa che predominano nel murale rievocano l’idea di una femminilità gentile ed elegante. L’effetto globale risulta armonico nel rispetto del capolavoro a cui si ispira.

Quest’opera rispecchia perfettamente l’impegno che Clear Channel ha nei confronti

dell’arte in tutte le sue forme e rientra nel progetto di Pubblicità per la Città il cui

obiettivo è rimarcare l’importante ruolo sociale dell’Out of Home. Parte degli

investimenti in comunicazione outdoor finanzia infatti i servizi al cittadino come l’arredo

urbano e la mobilità.

“Il tempo della bellezza”, arte e pubblicità

Ancora una volta arte e pubblicità si coniugano per diventare veicolo di bellezza a

beneficio della città e dei cittadini.

“Il tempo della bellezza” è in Corso Garibaldi 81 e sarà visibile fino al 30 settembre.

