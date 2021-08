Il grande calcio internazionale è sempre su Sky, anche con la Ligue 1, il massimo campionato francese, pronto a mettere in scena la seconda giornata. Tra sabato 14, e domenica 15 agosto saranno 4 gli incontri da seguire in diretta, anche in streaming su Now.

Quasi inutile scrivere che la partita più attesa è quella del Parco dei Principi di Parigi, con la prima casalinga del Paris Saint Germain che affronterà il Racing Strasburgo. L’attesa è tutta per Lionel Messi, che, anche se non giocherà, verrà presentato ai tifosi, insieme a tutte le stelle che fanno parte dello squadrone parigino, più che mai favorito per la conquista del titolo, a maggior ragione dopo l’arrivo del fuoriclasse argentino.

Il match inizierà alle 21, live su Sky Sport Football, ma sarà preceduto alle 20.30 dal prepartita, inserito all’interno di Euro Show, in onda su Sky Sport 24. Nella giornata d’esordio, il PSG ha avuto la meglio a fatica in trasferta sul Troyes per 2-1, mentre lo Strasburgo è stato battuto in casa dall’Angers 2-0.

Tra gli incontri da seguire con grande interesse, ecco Olympique Marsiglia-Bordeaux, sfida tra due grandi ambiziose del calcio francese, partite con risultati opposti alla prima, marsigliesi vittoriosi a Montpellier, girondini sconfitti a domicilio dal Clermont.

Impegno casalingo da non sottovalutare per i campioni in carica del Lille, pareggio esterno all’esordio contro il Metz, che ospiteranno il Nizza, 0-0 in casa davanti al Reims. In trasferta, invece, l’altra grande di Francia, l’Olympique Lione, partita con un pareggio casalingo con lo Stade Brestois e che se la vedrà con l’Angers.

Il Programma della Ligue 1 Su Sky Sport, anche in Streaming su Now (2^ giornata)

Sabato 14 Agosto

ore 17 Lille-Nizza Sky Sport Action diretta

(telecronaca Paolo Redi)

ore 21 Paris Saint Germain-Racing Strasburgo Sky Sport Football diretta

(telecronaca Gianluigi Bagnulo)

pre partita dalle 20.30 su Sky Sport 24 all’interno di Euro Show, con Federica Lodi, Paolo Ciarravano e

Marco De Micheli

Domenica 15 Agosto

ore 13 Angers-Olympique Lione Sky Sport Football diretta

(telecronaca Andrea Marinozzi)

ore 20.45 Olympique Marsiglia-Bordeaux Sky Sport Football diretta

(telecronaca Gianluigi Bagnulo)

Altri articoli Calcio