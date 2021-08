Sabato 14 e Domenica 15 Agosto il Sei Festival di Coolclub prosegue a Melpignano con musica, cinema, libri e attività per piccoli

Sabato 14 e domenica 15 agosto a Melpignano prosegue la quindicesima edizione del Sei Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, che fino al 27 agosto con il claim #wecanbeheroes proporrà un fitto programma di concerti, presentazioni, proiezioni, sonorizzazioni, incontri, residenze artistiche e altri momenti di confronto.

Sabato dalle 20 nel Palazzo Marchesale il Sei Festival ospiterà il Laboratorio di costruzione di strumenti musicali per bambine e bambini (dai 6 anni – max 10 partecipanti – iscrizioni 3331803375) con Vito De Lorenzi. Alle 22 (ingresso 28 euro – Prevendite nel circuito DICE bit.ly/SEI_Bianconi) in Piazza San Giorgio, Francesco Bianconi, cantante e autore dei Baustelle, presenterà dal vivo le canzoni del suo primo progetto solista “Forever”. A mezzanotte, infine, si torna nel giardino del Palazzo Marchesale per la prima delle due serate di Cinema sotto le stelle ideate in collaborazione con Seeyousound Lecce, con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo. Domenica 15 agosto si riparte alle 20 sempre dal Palazzo Marchesale di Melpignano con Francesco Bianconi nella veste di scrittore. Dalle 22 concerto (già sold out) in Piazza San Giorgio con la giovanissima cantautrice Ariete che si è affermata in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia. A mezzanotte (ingresso libero fino a esaurimento posti) si torna nel Palazzo Marchesale con la seconda serata di Cinema sotto le stelle, ideata in collaborazione con Seeyousound Lecce. In programma la sonorizzazione dal vivo di “Gerry” di Gus Van Sant a cura di Propaganda 1904, progetto torinese di musica elettronica sperimentale guidato da Luca Giglio, dedicato esclusivamente alla sonorizzazione di film muti e videoart.

Durante le serate di Melpignano, grazie alla partnership con Ecofesta Puglia, l’unica certificazione in Italia che interviene per mitigare l’impatto ambientale degli eventi con azioni concrete di differenziazione dei rifiuti, riduzione delle emissioni di CO2 e informazione e sensibilizzazione ambientale, sarà effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

Il festival, tra libri e musica, proseguirà al Castello di Corigliano d’Otranto con Stefano Cristante e Oscar Giammarinaro nell’ambito di Birre al Castello (17 agosto), Collettiva, Sofia Brunetta e Tuma (20 agosto), Antonio Palumbo, Tutti Fenomeni e La Malasorte (21 agosto), Cristò, Yorker e L’Edera (22 agosto), Giovanna Pancheri, nell’ambito di Io non l’ho interrotta, Colombre e Vipera (26 agosto), Manuela Antonucci, Cristina Donà e Emma Nolde (27 agosto).

Il Sei festival è realizzato con il sostegno del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Corigliano d’Otranto e Melpignano, inserito, per alcuni live, nella Programmazione Puglia Sounds Live e Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) e il supporto di Red Bull e Vini Garofano e di altri partner pubblici e privati.

