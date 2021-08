“Radio Norba Cornetto Battiti Live” ultimo appuntamento

Italia 1 si illumina con il “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Ultima puntata dell’appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana

Nella quinta serata tra gli altri: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Fabio Rovazzi,

Colapesce&Dimartino, J-Ax con Jake La Furia, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri Sangiovanni, Fedez

Martedì 10 agosto in prima serata su Italia 1, si conclude l’edizione 2021 del RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE, l’appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

Nella cornice del Castello Aragonese di Otranto l’ultima puntata comincerà con una performance straordinaria di Marco Mengoni che si esibirà in mare, ovvero nello specchio antistante il grande palco e con la città vecchia a fare da scenografia.

Si alterneranno poi sul palco: Oscar Anton; Fabio Rovazzi; Colapesce&Dimartino; J-Ax con Jake la Furia; Alessandra Amoroso; Gaia; Takagi & Ketra con Giusy Ferreri; Anna Tatangelo Shiva; Rocco Hunt e Ana Mena; Cedraux; The Kolors; Lorenzo Fragola; Vhelade; Tancredi; Emma Muscat & Astol; Enula.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Fedez e Orietta Berti da Gallipoli; Boomdabash e Baby K da Brindisi; Sangiovanni da Santa Maria di Leuca.

La regia sarà guidata da Luigi Antonini.