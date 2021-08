I Knife 49 portano lo street punk sul palco dell’Ariston

Il gruppo è in gara alla 34esima edizione di Sanremo Rock, diventando a tutti gli effetti la prima band street punk a calcare il palco del Teatro Ariston

Nuovo traguardo raggiunto dai Knife 49, storica band milanese che ha segnato la storia dello street punk italiano, con 4 album alle spalle ed una gavetta costellata di live in tutta l’Europa con opening act a vere e proprie leggende internazionali..

Un successo che parte dalla seconda metà degli anni ’90 e che non accenna a fermarsi: la storia dei Knife 49 è la storia del punk italiano. Rinata con una nuova formazione per volere del suo fondatore, Franco “Il Presidente” Gatto – ex Dogo Gang – e Luca “Doobie” Adami, rispettivamente voce e basso elettrico e chitarra elettrica e cori, i Knife 49 si consolidano con la presenza di Heavy (batteria) e Christian (chitarra elettrica e cori), mantenendo negli anni una forte identità musicale, unica e riconoscibile. Sound granitico, liriche crude e dirette e potenti melodie trascinanti, dall’impatto inconfondibile, sono le caratteristiche che permeano il gruppo ed i suoi primi 4 album. Ascoltare un loro LP è come specchiarsi nella realtà di strada, in cui ironia, verità e violenza si fondono in un vortice inarrestabile. Un successo che valica i confini nazionali e consente loro di esibirsi in tutto il mondo, nonché di essere opening act di vere e proprie leggende del punk, come The Adicts, Exploited e Warriors, esportando anche il proprio sound nelle edizioni 2018 e 2019 del Rebellion Festival di Blackpool in Inghilterra, al tour in Olanda ed a ben due edizioni del festival internazionale Kulturage, nel Wagenburg di Tubingen, in Germania.

I Knife 49 sono stati impegnati alla realizzazione del loro quinto album – che vedrà la luce nei prossimi mesi – ed hanno preso parte al Malafest, festival dedicato alla musica rock, punk e metal, organizzato da Mala Musica.

Graffianti, incisivi e fuori dagli schemi, i Knife 49 sono attualmente in gara alla 34esima edizione di Sanremo Rock, portando lo street punk sul palco più importante della Musica Italiana.