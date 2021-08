“Joseph Beuys. Il Tamburo dello Sciamano”, grande successo di pubblico

Grande successo di pubblico per la mostra “Joseph Beuys. Il Tamburo dello Sciamano”. L’esposizione, che celebra uno dei più straordinari protagonisti del secolo scorso, visitabile fino al 29 agosto presso la Casa del Mantegna a Mantova, registra una forte partecipazione anche ai numerosi eventi collaterali, ideati per rendere concreta e viva l’idea beuysiana dell’arte.

Il progetto, a cura di Antonio d’Avossa, è stato realizzato per il centenario della nascita di Joseph Beuys (Krefeld 1921 – Düsseldorf 1986), che ha segnato la storia dell’arte contemporanea con la sua idea di “Arte Ampliata” e di ”Scultura Sociale”, interpretate in senso antropologico.

“Joseph Beuys. Il Tamburo dello Sciamano”, non è solo mostra

L’esperienza non si conclude con la visita in mostra, ma si dilata verso l’esterno in un rapporto immersivo con la natura, così come sarebbe piaciuto a Beuys. Ecco perché lo scorso 24 luglio nel giardino della Casa del Mantegna è stata piantata una giovane quercia in ricordo della famosa opera “7000 Eichen”, la cui piantumazione fu avviata il 19 giugno 1982 dallo stesso Beuys nella città di Kassel, durante la Documenta 7.

I visitatori possono appendere alla quercia, come ”foglie” colorate, i foglietti dei desideri della natura, i pensieri, le speranze, le delusioni.

“Joseph Beuys. Il Tamburo dello Sciamano”, l’idea beuysiana di Arte = Natura

E ancora, nella volontà di rendere viva l’idea beuysiana di Arte = Natura, parte integrante del progetto espositivo diviene la realizzazione di escursioni nella natura guidate da un gruppo di esperti ambientali sui temi dell’ecologia, dell’inquinamento, del rapporto uomo-natura, secondo le suggestioni derivate dall’opera di Beuys, con arrivo o partenza dalla sede della mostra.

Venerdì 20 agosto alle ore 20.30 prevista un’escursione notturna con battello a propulsione elettrica sul Lago Superiore di Mantova, a cura della cooperativa Alkémica, tra i fiori di loto e i silenzi, persi nei colori del tramonto mantovano, nell’ambito e nello spirito della mostra di Beuys.

Sito Ufficiale: http://www.casadelmantegna.it

