Katia Follesa sbarca in prima serata su Real Time

Real Time: Katia Follesa in prima serata con le puntate Vip di “D’Amore e d’Accordo”

Per l’occasione apre le porte del suo salotto a Coppie Vip:

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Francesco Facchinetti e Wilma Faissol,

Clio Zammatteo e Claudio Midolo, Imma Polese e Matteo Giordano, Roberto Valbuzzi e Eleonora Laurito, Alvin e Kali Wilkes e tanti altri…

Dal 1° settembre ogni mercoledì alle 21.20 su Real Time e disponibile in streaming su Discovery+

Katia Follesa e il suo comedy game show

Dopo aver messo alla prova l’affinità di coppia di tanti simpaticissimi sconosciuti provenienti da tutta Italia, Katia Follesa sbarca in prima serata con 5 nuove puntate VIP di “D’AMORE E D’ACCORDO”, il comedy game show prodotto da Blu Yazmine per Discovery Italia, adattamento del programma cult Tra moglie e marito.

Katia Follesa, specialista dell’amore

Dal 1° settembre ogni mercoledì alle 21:20 su Real Time, e in streaming su discovery+, la nostra inimitabile specialista dell’amore aprirà le porte del suo salotto a tante coppie di celebrities pronte a mettersi alla prova e a sfidarsi a colpi di domande sul loro rapporto, per dimostrare quanto effettivamente conoscono gusti, abitudini, pregi e difetti del loro partner. Solo una coppia arriverà in finale e cercherà di dimostrare alla padrona di casa di andare “d’amore e d’accordo” per aggiudicarsi il premio finale e devolvere il montepremi all’AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Katia Follesa e i concorrenti di “D’Amore e d’Accordo”

A giocare saranno: Imma Polese e Matteo Giordano direttamente dal Castello delle Cerimonie; Francesco Facchinetti e Wilma Faissol; il giudice di Cortesie per gli Ospiti Roberto Valbuzzi e sua moglie Eleonora Laurito; la make-up artist Clio Zammatteo e suo marito Claudio Midolo; Benedetta Parodi e Fabio Caressa; Alvin e Kali Wilkes; la miss Clarissa Marchese e il calciatore Federico Gregucci; Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi; Natalia Paragoni e Andrea Zelletta; Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino; i celebri coreografi e ballerini Veronica Peparini e Andreas Muller; la stilista Georgette Polizzi e la sua dolce metà Davide Tresse; l’influencer Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo; la youtuber Eleonora Petrella e il suo manager Marco Cortelli; la coppia di Matrimonio a prima vista Italia Martina Pedaletti e Francesco Muzzi.

