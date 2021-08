Venerdì 3 Settembre Neima Ezza pubblicherà “Frero”

Reduce da successo dell’ Ep “Perif”, a pochi mesi dall’uscita del singolo “Block”, Neima Ezza esce con un nuovo brano “Frero”

“Frero” si presenta come la descrizione di una delle persone che più sono vicine – in senso letterale e figurato – a Neima Ezza. Il sentimento di stima e il senso di gratitudine che l’artista prova per quello che viene considerato a tutti gli effetti un “fratello” traspaiono da ogni singola parola del testo.

Frero: il significato del brano

Il vissuto del rapper all’interno del tessuto sociale caratteristico della periferia milanese, leitmotiv della sua intera produzione musicale, emerge anche in questo brano, in cui si sottolinea quanto, tra momenti difficili e l’avere poco o nulla, sia importante avere un “frero” che ti guarda le spalle.

Le sonorità latine e il beat incalzante conferiscono al brano un’aura di felicità, a sottolineare che, per esserlo davvero, basta avere un fratello al proprio fianco.

Frero: biografia di Neima Ezza

Nato in Marocco e cresciuto a Milano, Neima Ezza è un giovane rapper di 19 anni. Nei suoi brani racconta la sua storia, quella della sua famiglia e del suo quartiere, fatto di case popolari, grandi spazi abbandonati e infiniti androni. Le strofe descrivono la sua routine quotidiana, dove lo sfondo reale è il quartiere e le persone che lo abitano, i primi ad averlo supportato. Un legame profondo con il territorio e il tessuto sociale, che lo ha portato a macinare milioni di stream su Spotify e YouTube. Dopo una serie di singoli e la firma con Sony Music Italy, l’artista pubblica l’ep “Perif”, che rappresenta uno step successivo e che viene considerato un vero e proprio manifesto della sua vita in periferia, con cui punta i riflettori su angoli di Milano dimenticati, tra i quartieri di San Siro e Baggio, dove la microcriminalità è parte del quotidiano di un contesto sociale molte volte abbandonato a sé stesso. Seguono i singoli “Amico” (prod. Big Fish) e “Block” che confermano un percorso estremamente legato al tessuto sociale e alla realtà che lo circonda.

