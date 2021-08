Free Now e Voi Technology: partnership strategica

Mobilità multimodale: Free Now integra in app i monopattini elettrici di Voi Technology nella città di Torino

Dopo il successo di Milano e Roma, si estende a Torino la partnership strategica all’insegna della sostenibilità e della libertà di scelta

Free Now, principale piattaforma di multi-mobilità in Europa

Free Now annuncia oggi l’estensione su Torino dell’accordo con la società di monopattini elettrici in sharing di Voi Technology, la principale azienda di micro mobilità elettrica in Europa. Dopo il successo dell’integrazione a Milano e Roma, anche a Torino gli utenti, attraverso l’app di Free Now, possono scegliere se richiedere una corsa in taxi oppure noleggiare un monopattino Voi, o ancora se combinare entrambi i mezzi per raggiungere la propria destinazione.

Grazie a questa collaborazione, Free Now sarà in grado di rendere ancora più concreto il concetto di libertà insito nel proprio brand. Free, infatti, sta per Freedom, ossia libertà di movimento e libertà di scegliere il mezzo di mobilità più adeguato alle esigenze del cittadino. E da oggi gli utenti FREE NOW avranno la libertà di fare tutto ciò in un’unica app.

Come utilizzare il servizio Voi con FREE NOW

Noleggiare un monopattino elettrico Voi a Torino con l’app Free Now è semplice: gli utenti possono accedere con il proprio account Free Now esistente e quindi toccare l’icona monopattino nella sezione “2 ruote” della schermata principale per trovarne uno nelle vicinanze. Tutti i monopattini Voi disponibili possono essere sbloccati toccando l’icona del monopattino scelto sulla mappa. Il costo del servizio è composto da una tariffa fissa pari ad 1€ per sbloccare il monopattino che si aggiunge alla tariffa di 0,19€ al minuto. Grazie alla partnership fra le due società non è necessario aggiungere una nuova opzione di pagamento, e i clienti possono pagare con il metodo di pagamento già salvato sul loro account Free Now.

Maggiori informazioni su: https://free-now.com/it/monopattini/