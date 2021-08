Nuovo show al Rocket di Milano per Theø, Fiks e Plant

Theø, Fiks e Plant raddoppiano il Sold Out al Rocket e, dopo l’appuntamento del 18 gennaio 2022, anche il concerto del 19 gennaio registra il tutto esaurito

Sin dal primo singolo Summersad è evidente la direzione innovativa dei tre artisti, sia a livello di sound che di liriche, portando alla luce tematiche legate alla depressione e ai problemi relazionali. I singoli successivi, Psycho girl, Miss U e 2nite consolidano la posizione della Sad nella scena italiana confermando la loro attitudine ad aprire nuovi orizzonti musicali.

Il nuovo Summersad2, fuori da fine luglio, è il sequel di uno dei brani più apprezzati del trio: un singolo che non ha nulla del solito tormentone estivo, ribadendo ancora una volta la loro totale indifferenza alle dinamiche discografiche. Prodotta da Danien e Theø, Summersad2 è un inno a trasformare la propria sofferenza in qualcosa di produttivo, ad affrontare i propri dolori e cercare di tramutarli in arte, in un messaggio positivo. Il video di “SUMMERSAD 2” è a cura di Tommy Antonini.

18 gennaio 2022 – Rocket – Milano SOLD OUT!

19 gennaio 2022 – Rocket – Milano SOLD OUT!

20 gennaio 2022 – Rocket – Milano NUOVA DATA!

Biglietto: €20,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone.

info su www.bpmconcerti.com