Bordallo Pinheiro presenta “Rondine della Diversità”

Bordallo Pinheiro e VisitPortugal hanno preso ispirazione dalla rondine e hanno creato un simbolo che rappresenta la multiculturalità del Paese

Partendo dall’iconica opera in ceramica, ideata da Bordallo Pinheiro, il cui brevetto è stato depositato nel 1896, “Rondine della Diversità” è stata concepita per rappresentare il meglio del Portogallo, una destinazione tutta da scoprire, nota per essere un paese fatto di dialoghi e di incontri di culture e persone provenienti da tutto il mondo. Come la rondine, uccello migratore che esplora gli angoli del mondo, il Portogallo è pronto ad accogliere tutti coloro che vorranno visitare le sue bellezze. La rondine dalle ali nere vive nelle case portoghesi dalla fine del XIX secolo e simboleggia il nido, l’armonia, la felicità, la prosperità, ma anche l’amore, la lealtà e la fedeltà.

Un modo per esprimere la diversità della cultura portoghese, ma anche per affermare il rispetto verso tutte le differenze, la rondine è diventata così il simbolo di un Paese universale, diversificato, che accoglie a braccia aperte tutti coloro che lo visitano e tutte le differenze.

Per Nuno Barra, Board Member di Bordallo Pinheiro “Creando “Rondine della Diversità” con Visit Portugal, vogliamo dire al mondo che il Portogallo, oltre ad essere una delle migliori destinazioni turistiche a livello internazionale, è un Paese inclusivo che accoglie tutti i turisti allo stesso modo, indipendentemente dal colore della pelle, religione, paese e cultura di origine, genere o orientamento sessuale. La rondine per noi rappresenta il carattere affabile e umanista del nostro popolo”.

“Rondine della Diversità“ è venduta all’interno di un contenitore, con un sigillo che ne attesta comunicazione, trasparenza e affetto. L’opera di Bordallo, che incarna anche lo spirito e il sentimento del suo creatore, è in vendita a 29 euro, e può essere acquistato presso i negozi fisici di Bordallo Pinheiro e Vista Alegre e online Rondine della Diversitàè venduta all’interno di un contenitore, con un sigillo che ne attesta comunicazione, trasparenza e affetto. L’opera di Bordallo, che incarna anche lo spirito e il sentimento del suo creatore, è in vendita a 29 euro, e può essere acquistato presso i negozi fisici di Bordallo Pinheiro e Vista Alegre e online www.bordallopinheiro.com