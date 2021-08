Dal gelato al cocco, dalla frittata alla granita, fino ad arrivare al melone e ai grissini. Sono questi alcuni dei cibi più instagrammabili e salutari da gustare in spiaggia durante la stagione estiva. Tra i grandi esclusi l’insalata di riso, il ghiacciolo e la pasta fredda.

Milioni di italiani stanno partendo per le spiagge del Bel Paese e iniziano a pregustare le prelibatezze di cui potranno godere sotto l’ombrellone. Il tema del pranzo sotto l’ombrellone, però, non è solo questione di freschezza e benessere, ma anche di popolarità sui social: spopolano infatti su Instagram i #Beachfood, cibi da gustare in riva al mare. Ma quali sono i cibi da spiaggia più instagrammabili? La prima posizione spetta all’intramontabile gelato, fresco e gustoso, con 6,5 milioni di post, seguito a ruota dall’insalata, leggera e semplice da consumare, con 514mila contenuti, e dal cocco, portato in spiaggia dai caratteristici venditori del “cocco bello”, con 475mila menzioni. Al quarto posto troviamo invece la frittata, spesso preparata con le verdure, con 437mila post, seguita dal tonno, ricco di proprietà nutritive e Omega-3, con 425mila contenuti e dalla caesar salad, amatissima anche grazie a pollo e formaggio, con 398mila citazioni. A chiudere la classifica, infine, ci pensano la dissetante granita, menzionata 300mila volte, il melone con 231mila post, l’anguria con 145mila e i grissini, ideali per un aperitivo sotto l’ombrellone e perfetti da abbinare con prosciutto e carpaccio di pesce, con 98mila menzioni. È quanto emerge da un monitoraggio social condotto da Espresso Communication per Vitavigor, storico marchio dei grissini di Milano. “La stagione estiva rappresenta il momento ideale per gustare cibi freschi e salutari sotto l’ombrellone. I nostri grissini rappresentano un’idea sana, gustosa e anche fashion per i social – ha spiegato Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor – Ideali per un delizioso antipasto o un perfetto aperitivo in riva al mare, in linea con i gusti di tutta la famiglia che ricerca il massimo della qualità”. Tra i grandi esclusi della top 10 figurano invece l’insalata di riso (35mila post), leggera e facile da preparare, l’insalata di mare (34mila), ideale come antipasto da servire con patate, gamberi e pomodorini, e il ghiacciolo (34mila), merenda estiva per eccellenza presente in una grande varietà di gusti. In chiusura la pasta fredda (31mila), ricetta da gustare in famiglia o con gli amici, e l’insalata caprese (15mila), piatto sano e gustoso che celebra il Tricolore.

Ecco infine la classifica dei 10 cibi da spiaggia più instagrammabili:

Gelato: 6,5 milioni di post Insalata: 514 mila post Cocco: 475mila post Frittata: 437mila post Tonno: 425mila post Caesar Salad: 398mila post Granita: 300mila post Melone: 231 mila Anguria: 145 mila post

10. Grissini: 98mila post