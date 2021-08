Sabato 7 agosto al Centro Eventi Il Maggiore di Verbania appuntamento con Gianni Schicchi, l’unica opera comica di Giacomo Puccini

Anticipa lo spettacolo, Giovedì 5 agosto alle ore 18.30 presso Il Maggiore, un incontro gratuito alla scoperta della divertente pièce insieme a Francesco Gonzales, storico dell’arte e scenografo

A seguito del Decreto Legge n. 105/202, da venerdì 6 agosto GREEN PASS obbligatorio per assistere agli spettacoli in programmazione nella Sala Teatrale Interna del Centro Eventi

Biglietti disponibili al link https://toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/

Continua il grande successo degli spettacoli dell’ESTATE CULTURALE del CENTRO EVENTI IL MAGGIORE che, dopo quasi un anno di chiusura, è pronto a “riaprirsi alla vita” e riaccendere i riflettori sul meglio della prosa, della musica, dell’opera, della danza e una serie di appuntamenti dedicati al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Dopo la prosa, la musica e la danza, Sabato 7 agosto il Maggiore accoglie Gianni Schicchi (ore 21.00 – sala Teatrale interna), unica opera comica di Giacomo Puccini, con libretto di Giovacchino Forzano e regia di Mauro Trombetta.

Giovedì 5 agosto, alle ore 18.30 presso Il Maggiore, appuntamento con Francesco Gonzales per un incontro alla scoperta della divertente pièce. Storico dell’arte, scenografo, pittore, collaboratore del Corriere di Novara per le pagine musicali, collaboratore della “Sir Denis Mahon Foundation” di Londra, socio fondatore dell’associazione musicale “La Terza Prattica” e membro dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Novara, Francesco Gonzales presenterà l’opera di Puccini inanellandola di rimandi figurativi, letterari e biografici alla scoperta delle mille sfaccettature di un capolavoro.

A seguito del Decreto Legge n. 105/2021 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), a far data dal giorno 6 agosto 2021, l’accesso agli spettacoli in programmazione nella Sala Teatrale Interna al Centro Eventi Il Maggiore di Verbania è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di GREEN PASS.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

Gli spettatori sono quindi pregati di presentarsi a Teatro muniti di Green Pass (su telefono mobile – QR CODE- ovvero cartaceo) e di documento di riconoscimento in stato di validità.

In un’estate in cui ci dedicheremo prevalentemente al turismo in Italia, gli appuntamenti proposti da Il Maggiore di Verbania si arricchiscono così di ulteriore valore: non solo il consentire di tornare, finalmente, alle attività che più ci sono mancate in questi mesi, ma anche il permettere di scoprire e riscoprire, proprio grazie alla cultura, a visitatori e viaggiatori provenienti da tutta Italia, le meraviglie del territorio del Verbano.

È possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli che compongono un ricchissimo cartellone secondo le seguenti modalità:

● Online dal sito www.ilmaggioreverbania.it al link https://toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/

● Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Verbania, sede di Piazza Garibaldi 15 a Verbania Pallanza, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

● Presso la biglietteria del Teatro la sera degli spettacoli, dalle ore 18,00

Diritti di prevendita 1,50 euro (fino a 2 ore prima di ogni evento)

Informazioni generali

I posti nella sala Teatrale sono numerati rispettando il distanziamento imposto dell’emergenza COVID 19 – la mascherina è obbligatoria per tutta la durata dello spettacolo (il distanziamento va rispettato anche per congiunti e familiari).

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ilmaggioreverbania.it

www.facebook.com/ilMaggioreVerbania

www.instagram.com/il_maggiore_verbania/