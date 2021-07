Sherol Dos Santos: live a Villa Ada Roma Incontra il Mondo

Dopo quasi un anno e mezzo senza poter incontrare il pubblico dal vivo, Sherol Dos Santos torna in concerto il 3 agosto a Villa Ada Roma Incontra il Mondo con un mini-live dal sound completamente rinnovato, che vede la cantante impegnata in una scaletta che racconta il suo ultimo anno, fra emozioni, voglia di stare a contatto con gli altri, di comunicare, e la resistenza non violenta, quasi resiliente, alle difficoltà.

Un appuntamento che diventa occasione per scoprire in anteprima i due nuovi singoli di Sherol, Spazi Densissimi e Spine e fragole firmati dal producer Marco del Bene, in un live che parla di emozioni, di come stare in piedi quando tutto sembra essere troppo duro da affrontare, quando è necessario fare i conti con la violenza della vita e nelle relazioni.

I nuovi brani raccontano di situazioni di incomunicabilità e della forza necessaria a far prevalere l’amore sulle difficoltà della vita: la voce di Sherol accompagna gli ascoltatori sulle note di due emozionanti rock ballad che vanno ad arricchire il bagaglio espressivo di questa giovane e talentuosa interprete.

Nonostante la pandemia abbia bloccato i live, Sherol non si è fermata: ha continuato a lavorare su nuovi brani ed è rimasta in contatto con i suoi fan attraverso Instagram, anche grazie alla collaborazione con l’amico Diego Micheli che il 3 agosto sarà con lei sul palco di Villa Ada Roma Incontra il Mondo, in apertura di On: Adriano Viterbini – Ice One – Riccardo Sinigallia.

Instagram: @sheroldossantos

Site: www.instantcrushrecords.com/sherol

Altri articoli musica