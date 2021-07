La band multiplatino e vincitrice ai Grammy® Imagine Dragons pubblica l’atteso videoclip del nuovo singolo “Wrecked”.

La clip è stata diretta da Matt Eastin e inquadra il vocalist Dan Reynolds in un momento tragico della sua vita, offrendo una visione intimista dell’esplorazione del dolore.

“Wrecked”, infatti, è stata scritta dopo la morte di cancro della cognata dell’artista nel 2019. Reynolds ha anche registrato una versione acustica del pezzo sul set del video.

Le recensioni del singolo “Wrecked”

Il singolo ha guadagnato il plauso della critica per l’onestà delle emozioni raccontate e per le sonorità potenti, con Billboard che ha così recensito il pezzo: “la fragilità di Reynolds e la sua resa vocale sono commuoventi – la rockstar offre un’esibizione intima all’interno del brano e nonostante un ritornello che inquadra la band nella sua dimensione da stadio, è sempre la nuda emozione a far da padrona…”.

UPROXX invece ha così descritto “Wrecked”: “la canzone inizia in maniera un po’ più acustica del solito per come ci ha abituati il gruppo, ma poi il ritornello potente e dark arriva giusto in tempo, offrendo una riflessione sul come i rapporti possano interrompersi bruscamente e sull’incontenibile dolore per un lutto”.

La band ha collaborato con il produttore di fama mondiale Rick Rubin per il nuovo album “Mercury – Act 1”, disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale dal 3 settembre.

Con 40 milioni di album e oltre 50 milioni di canzoni venduti nel mondo oltre a 60 miliardi di stream, gli Imagine Dragons sono la rock band che ha venduto di più nell’ultima decade, oltre ad aver reinventato un genere.

Altri articoli di musica