Il rapper di provincia Rhove pubblica la sua prima collaborazione con il singolo “La Zone” assieme a Shiva, sotto etichetta Milano Ovest/Virgin Records (disponibile qui: vir.lnk.to/lazone ).

Il brano è scritto dai due artisti e prodotto da Madfingerz e Adam 11. Una collaborazione inaspettata e sorprendente quella tra i due rapper, che uniscono le forze in un brano incisivo e potente. Shiva è stato il primo artista a credere nelle potenzialità di Rhove e nella sua musica e a scegliere di duettare con lui.

“La Zone” ricorda ancora una volta lo stile urban francese sia a livello di testo, che di produzione musicale. Rhove, come nei singoli precedenti, parla di famiglia, della “Provincia” e della “Zona”, esortando i suoi coetanei a migliorare la propria vita e a stare lontano dalle droghe, invitandoli ad aprirsi nuovi orizzonti e ad uscire dai confini delimitati dai quartieri.

Rhove ha iniziato ad emergere nella scena rap italiana negli ultimi mesi ma conta già oltre 7 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 4 milioni di views, dopo la pubblicazione di soli quattro singoli e un freestyle.

“Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni” scrive l’Artista sulla sua pagina Twitter.

Un vero e proprio nuovo movimento culturale, uno “scossone” per come eravamo abituati a sentire (e vedere) la musica rap, che per Rhove è legata a concetti come “umiltà”, “gavetta”, “passione” e “dedizione”.