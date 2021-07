“Me Pasé” la nuova hit estiva della superstar latina Enrique Iglesias

Entrata in rotazione radiofonica, è disponibile in digitale “Me Pasé” (https://enriqueiglesiasfarruko.lnk.to/MePase), il nuovo singolo del re del pop latino definito da Billboard come “l’artista latino più grande di tutti i tempi” Enrique Iglesias, in collaborazione con la star del reggaeton Farruko.

“Me Pasé” è un concentrato di energia che riesce a catturare la magia senza pari che ha reso Enrique Iglesias una celebre icona mondiale nel corso di oltre due decenni. Costruita sulla base di una straordinaria melodia elettrica, la canzone ha un ritmo irresistibile.

Il video ufficiale del brano (https://youtu.be/JE9urbO7bNU) è stato diretto da Alejandro Pérez, con il quale Enrique ha già lavorato con grande successo per la produzione diversi videoclip come “Bailando”, “Súbeme La Radio” e “Duele el Corazón” (ciascuno dei quali ha superato 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube). Girato sulle splendide spiagge paradisiache in El Portillo a Samaná nella Repubblica Dominicana, il video mostra la calorosa ospitalità del popolo indigeno.

Tour nordamericano insieme a Ricky Martin

Il prossimo 25 settembre a Las Vegas Enrique Iglesias darà il via al suo tour nordamericano insieme a Ricky Martin. I fan assisteranno ad un evento storico in cui le due leggende della musica latina condivideranno lo stesso palco. Questo sarà il primo tour negli Stati Uniti di Enrique Iglesias dal 2017.

Note biografiche

Nel corso della sua carriera, Iglesias si è aggiudicato la #1 delle classifiche di Billboard in 154 occasioni.

Con le sue Hit mondiali da miliardi di stream è diventato l’artista con il maggiore numero di #1 ottenuti nel corso della storia della classifica Hot Latin Songs, senza contare le altre 39 volte in cui i suoi singoli si sono posizionati nelle prime dieci posizioni.

Inoltre, vanta 31 #1 nella classifica Latin Airplay e 14 nella Dance Club Songs.

www.instagram.com/enriqueiglesias/ – www.twitter.com/enriqueiglesias/

www.facebook.com/enriqueiglesias/ – www.youtube.com/channel/enriqueiglesias/