Velocità, potenza e precisione con Timbersports. L’Italia con 4 atleti sarà la delegazione più numerosa al campionato dei dei taglialegna il 31 luglio a Monaco di Baviera

Si apre il sipario su Timbersports, lo sport dei taglialegna. Due anni dopo l’ultimo grande evento, una pandemia di mezzo, sacrifici, impegno e tanto allenamento, si torna a parlare della grande manifestazione per la prima volta da Monaco di Baviera il 31 luglio 2021, collegamento dalle ore 14 con Rookie European Championship e dalle 19 con l’European Trophy.

Giusto il tempo di “affilare” la tecnica, scaldare i motori, poi via per godersi lo spettacolo di uno sport tanto estremo quanto affascinante. Siamo pronti occhi e testa rivolti al palco per vedere all’opera i migliori interpreti d’Europa di questa disciplina in due format distinti di gara per giovani promesse e pro.

La serie di episodi per raccontare Timbersports va invece in onda da lunedì 26 luglio alle ore 18,30 su Sky Sport Arena, prima visione di una quindicina di repliche godibili oltre che su Sky Sport Arena, anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Action all’interno di Icarus Ultra, il magazine televisivo condotto da Zoran Filicic e trasmesso da ben 17 anni dalla pay tv.

Le puntate dedicate allo sport dei taglialegna saranno fruibili anche su Sky On Demand, Now e Sky Go, la domenica mattina in televisione in chiaro alle ore 9.00 su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.

Forza Azzurri! Stiamo parlando di Alessandro Ciaponi, atleta valtellinese, e Michel Perrin valdostano che alla Swiss Rookie Cup del 18 luglio, a Lucerna, hanno ottenuto rispettivamente il secondo e il quarto posto, confermandosi tra i migliori nel ranking europeo under 25.

Faremo il tifo per loro e per gli atleti pro Michael Del Pin da Meduno, in provincia di Pordenone, e per il massinese (da Massino Visconti in provincia di Novara) Andrea Rossi.

Evento da non perdere su DaZn con la telecronaca incandescente del giornalista e conduttore televisivo Corrado Magnoni con il commento tecnico di Thomas Sosio, voce italiana di Timbersports. Sono in programma due distinti collegamenti, alle ore 14 con il Rookie Championship e alle 19 con il Campionato Europeo, appunto su DaZn e sui canali social Facebook, YouTube e Twitch di STIHL TIMBERSPORTS®, oltre alla pagina Facebook di Icarus Ultra.