Il 5 luglio – in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45 – debutta su Canale 5 «Brave and Beautiful», nuova serie made in Turkey.

Tra i fiori all’occhiello di Star TV – emittente privata nata nel 1989 – Cesur ve Güzel (titolo originale) è stata realizzata dalla principale casa di produzione del Paese della Mezzaluna: Ay Yapım, specializzata in drama, ha trasformato le sue serie in appuntamenti fissi per milioni di spettatori, in più di ottanta paesi, con riadattamenti in Europa, Russia, America e Sud America.

Al centro della storia, Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), uomo affascinante e misterioso che, arrivato a Korludağ, incontra l’incantevole Sühan (Tuba Büyüküstün) … L’attrazione è reciproca e assoluta, ma il loro sarà un amore impossibile: l’opposizione tra le rispettive famiglie, purtroppo ha radici nel lontano passato…