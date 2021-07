Brandee Younger: “Somewhere Different”, in uscita ad agosto

Arpista e compositrice, l’eclettica Brandee Younger annuncia il suo debutto con una major: l’album “Somewhere Different” uscirà in agosto su etichetta Impulse. Ed è un progetto improntato ad una vasta ma coerente visione musicale ad ampio spettro, dalla sonorità classica del suo strumento a R&B, hip-hop, jazz e funk: basti ascoltare il primo singolo ‘Reclamation’ per rendersene conto.

Somewhere Different, l’album:

Nel complesso, l’album è eclettico, ma senza perdere una direzione precisa. I rigogliosi panorami sonori offerti dai singoli brani racchiudono quell’ibridazione musicale – tanto contemporanea – che sono la quintessenza della libertà artistica conseguita da Brandee. Così dichiara allo scrittore e saggista Marcus J. Moore, autore delle note di copertina dell’album: “Spero che l’album risulti piacevole – e non difficile – all’ascolto. Niente da analizzare, da sondare… qualcosa che alla gente possa semplicemente piacere. Tutto ha un groove, e quel groove sono io.”

Somewhere Different, la Track Listing:

1. Reclamation

2. Spirit U Will

3. Pretend (feat. Tarriona “Tank” Ball)

4. Somewhere Different

5. Love & Struggle

6. Beautiful Is Black

7. Olivia Benson

8. Tickled Pink

Note biografiche:

Riconosciuta come artista intenta ad abbattere le frontiere, Brandee ha diviso la scena con protagonisti del jazz e personaggi di primo piano della scena hip-hop e R&B, tra i quali Ravi Coltrane, Maxwell, John Legend, Pharoah Sanders, Common e Lauryn Hill. La sua composizione “Hortense” è apparsa anche in Homecoming, il documentario di Beyoncé. Di recente, in occasione dell’album Apple del 2021 Juneteenth, ha collaborato con il vincitore di Grammy® Terrace Martin.

Segui Brandee Younger

Instagram | Twitter | Facebook | YouTube | Website

Altri articoli di musica