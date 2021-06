Si è concluso ieri, 7 giugno 2021, l’Hackathon di “uChronicles”, il progetto ideato dalla Città metropolitana di Milano all’interno di “Metropoli strategiche” di ANCI, che ha coinvolto 191 studenti delle classi terze delle scuole superiori.

Hackathon, terza fase del progetto “uChronicles”

L’Hackathon (una maratona evento di carattere informatico che vede la collaborazione tra più persone su temi specifici) fa parte della terza fase di “uChronicles”, il progetto di co-design e progettazione di app e servizi per il campus digitale scolastico. L’obiettivo è di utilizzare il campus digitale metropolitano (il collegamento delle scuole tramite fibra ottica realizzato dalla Città metropolitana di Milano) per sviluppare soluzioni utili per il proprio territorio di riferimento.

Durante le giornate del 5 e 7 giugno gli studenti delle nove classi coinvolte hanno potuto utilizzare la piattaforma 3D Coderblock per creare degli avatar, girare in un campus scolastico virtuale e lavorare insieme su quattro idee scelte tra quelle proposte dalle scuole e presentate precedentemente nel corso del progetto.

Le tematiche dei lavori selezionati

I quattro lavori selezionati riguardano le tematiche della salute e della sostenibilità, della digitalizzazione scolastica e del benessere sociale, presentati dagli istituti di Magenta, Sesto San Giovanni e Castano Primo. I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi e hanno stilato delle vere e proprie schede di progetto con l’aiuto dei tecnici della Città Metropolitana di Milano, per rendere concretamente realizzabili le proposte iniziali. I gruppi sono stati formati combinando studenti di scuole diverse, in modo da dare la possibilità ad ognuno di contribuire con le proprie competenze specifiche.

Nel corso dell’ultima giornata gli studenti hanno poi presentato il lavoro svolto ai referenti di Città Metropolitana, rappresentati dal Consigliere delegato alla digitalizzazione Francesco Vassallo, dalla Direttrice dell’area infrastrutture Maria Cristina Pinoschi e dal Direttore Generale Antonio Purcaro, e di ANCI.

Francesco Vassalo ha dichiarato: “la proposta progettuale è quella di cercare di mettere insieme il fisico e il virtuale, e infatti i progetti presentati giocano tutti sulla digitalizzazione. Mantenere il rapporto fisico è importante, ma coniugandolo con le nuove offerte digitali. Con il Campus digitale abbiamo dotato della fibra ottica tutti gli istituti scolastici di nostra competenza e ciò facilita la fusione di queste due visioni, offrendo concrete possibilità di scelta”.

Le scuole che hanno aderito all’iniziativa

Hanno aderito all’iniziativa il Liceo scientifico G. Bruno di Melzo, il Liceo artistico Caravaggio di Milano, il Liceo artistico Russel di Arese sezione multimediale, l’Istituto Lagrange sezione informatica di Milano, il Liceo scientifico Torno di Castano Primo, l’Istituto Einaudi di Magenta sezione sistemi informativi aziendali, l’Istituto professionale Falck di Sesto San Giovanni e l’Istituto De Nicola di Sesto San Giovanni.

A Settembre prevista fase di chiusura del progetto

La fase di chiusura del progetto è prevista per il prossimo settembre. Sarà l’occasione per descrivere il percorso fatto, raccogliere alcune testimonianze e restituire le schede progetto ai ragazzi che virtualmente le consegneranno alla Città metropolitana. L’evento sarà aperto anche ad altre scuole per coinvolgere nuove classi per l’anno scolastico futuro.

Per maggiori dettagli sul progetto: https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/progetti/uChronicles/index.html