15 < 20 giugno, ore 19.30

Lo spettacolo è parte del progetto “Maestri. Incontriamoli!” con cui proponiamo una riflessione su alcune importanti figure artistiche e culturali che il Teatro Out Off ha avuto di riferimento. Sono uomini e artisti speciali a cui abbiamo guardato come “Maestri” e che sentiamo di dover far conoscere ai più giovani, non solo attraverso una documentazione, ma anche con la lettura che ne daranno i giovani stessi. Dopo Joseph Beuys abbiamo voluto dedicare al massimo scrittore e pensatore russo alcune serate con al centro lo spettacolo “Il sogno dell’uomo ridicolo” e un successivo approfondimento su Dostoevskij con interventi, tavole rotonde e proiezioni.

Con “Il sogno di un uomo ridicolo”, spettacolo tratto dal racconto omonimo di Dostoevskij diretto da Lorenzo Loris e interpretato da Mario Sala, in occasione dei 200 anni dalla nascita del grande scrittore russo, vogliamo imprimere un segno forte di rinascita dopo più di un anno di chiusura per la pandemia cercando di dare anche un nuovo significato a questo straordinario racconto che ci invita a prendere coscienza della nostra situazione continuamente in bilico tra progresso e catastrofe. Un racconto fantastico, scritto intorno al 1876 da Dostoevskij, che riesce a parlarci ancora oggi della necessità dell’utopia proprio in un momento in cui il presente, più che un sogno fantastico, è un incubo distopico. Per Dostoevskij l’uomo deve porsi degli obiettivi positivi perché la felicità sulla Terra può esistere e cercarla non solo ha senso, ma è forse l’unica cosa che abbia senso fare.

Dostoevskij concepisce Il sogno di un uomo ridicolo come un racconto fantastico

Scritto intorno al 1876 e inizialmente inserito nel Diario di uno scrittore. Un uomo ripercorre la sua vita e le ragioni per cui si è sempre sentito estraneo alla società. Ogni interesse, ogni impulso vitale sembra in lui ormai drammaticamente destinato a esaurirsi nel nulla, quando ecco la svolta salvifica presentarglisi in forma di sogno, suggerendo un’improvvisa quanto inaspettata opportunità di riscatto. Il racconto decolla così assieme al suo protagonista, si sposta di piano e approda in altri mondi: le anguste pareti di una povera stanza in affitto esplodono letteralmente nello spazio, e una rivelazione di trascinante potenza si offre disinteressata agli occhi dell’uomo con la forza di una resurrezione per il suo corpo segnato dal dolore e dalla sconfitta. La felicità sulla Terra può esistere, e cercarla non solo ha senso, ma è forse l’unica cosa che abbia senso fare. Ora l’uomo ridicolo lo sa, l’ha vista e toccata con mano, il suo sogno gliel’ha inequivocabilmente mostrata, e ciò che si è visto c’è, non può non esserci. La sua condizione non gli è più di peso, e il tempo della sua vita ora è un tempo pieno, un tempo di parole da regalare, di semplici verità da confidare, senza patemi, a chi, casomai, tra una risata e l’altra le volesse ascoltare.

