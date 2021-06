Lady Gaga pubblica: “Born This Way The Tenth Anniversary”

È finalmente disponibile in tutti i negozi digitali “Born This Way The Tenth Anniversary”, una speciale edizione nata per festeggiare i 10 anni di Born This Way, l’album del 2011 che ha lanciato Lady Gaga nel firmamento della musica mondiale.

Oltre alle 14 tracce originali, questa speciale edizione contiene 6 nuove versioni del disco completamente rivisitate accanto ad artisti che rappresentano e sostengono la comunità LGBTQIA+: Kylie Minogue, Big Freedia, The Highwomen (ft. Brittney Spencer & Madeline Edwards), Ben Platt, Years & Years e Orville Peck.

La versione fisica del disco sarà disponibile a partire dal 3 settembre su https://shop.universalmusic.it/.

Questa la tracklist completa di “Born This Way The Tenth Anniversary”:

01. “Marry the Night”

02. “Born This Way”

03. “Government Hooker”

04. “Judas”

05. “Americano”

06. “Hair”

07. “Scheiße”

08. “Bloody Mary”

09. “Bad Kids”

10. “Highway Unicorn (Road to Love)”

11. “Heavy Metal Lover”

12. “Electric Chapel”

13. “Yoü and I”

14. “The Edge of Glory”

Queste le 6 tracce aggiuntive:

01. “Marry the Night” – Kylie Minogue

02. “Judas” – Big Freedia

03. “Highway Unicorn (Road to Love)” – The Highwomen (ft. Brittney Spencer & Madeline Edwards)

04. “Yoü and I” – Ben Platt

05. “The Edge of Glory” – Years & Years

06. “Born This Way (The Country Road Version)” – Orville Peck

Haus Of Gaga celebrerà l’uscita dell’album con uno speciale party in collaborazione con Paper Magazine e Club Quarantine questo sabato. Durante la serata (con special performance di Big Freedia) verranno raccolti fondi per la Born This Way Foundation. Per informazioni https://www.papermag.com/btw10year/.

Sempre in occasione della pubblicazione di questa edizione che festeggia I 10 anni di “BORN THIS WAY” verrà lanciata una linea speciale di merchandising in vendita su https://shop.ladygaga.com/.

Lady Gaga e Versace hanno inoltre collaborato per una collezione speciale per celebrare questi 10 anni di Born This Way e una parte del ricavato sarà donato alla Born This Way Foundation per continuare a sostenere la comunità LGBTQ+.

Lady Gaga e Versace in collaborazione con Omaze hanno inoltre messo in palio una esatta replica della giacca indossata da Lady Gaga durante il Born This Way Ball World Tour del 2012, una giacca in edizione limitata di Atelier Versace (Omaze.com/Versace)

https://bornthisway.ladygaga.com/

