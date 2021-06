Pole Position: una sfida sempre più al Max

I piloti si preparano per scendere in pista; sarà fondamentale evitare il traffico nei 4 chilometri dell’impianto di Spielberg.

La Red Bull, prima con Verstappen e poi con Perez, domina incontrastata le prime due sessioni delle qualifiche.

Le Ferrari continuano a fare fatica sul giro secco, tanto che Sainz non riesce ad accedere alla Q3.

Super Max conquista la sua terza pole in stagione, Hamilton deve accontentarsi di partire al suo fianco.

Bottas, secondo, sarà però penalizzato di tre posizioni in seguito ad un testacoda in pit lane durante la FP2 di venerdì pomeriggio.

Da sottolineare le ottime prestazioni di Norris.

Formula 1: la Classifica delle Qualifiche

1 Verstappen 2 Hamilton

3 Norris 4 Perez

5 Bottas 6 Gasly

7 Leclerc 8 Alonso

9 Stroll 10 Russell

11 Tsunoda 12 Sainz

13 Ricciardo 14 Vettel

15 Giovinazzi 16 Latifi

17 Ocon 18 Raikkonen

19 Schumacher 20 Mazepin

Italia-Austria: 2-1 … e invece…

Se ieri i tifosi italiani hanno potuto gioire per la vittoria dell’Italia contro l’Austria, la situazione è completamente ribaltata in questo Gran Premio.

Verstappen vola alla partenza, l’alfiere della Mercedes non può fare altro che accodarsi.

Leclerc danneggia la sua ala anteriore ed è costretto a rientrare ai box, ritrovandosi così in diciottesima posizione.

Norris perde terreno e si fa infilare da Perez e Bottas senza opporre troppa resistenza.

Verstappen: cavalcata in solitaria

Posizioni invariate dopo i pit stop.

Hamilton dovrà provare ad inventarsi qualcosa in pista per tentare di infastidire l’avversario olandese.

Max non ha però problemi a gestire questa sfida casalinga e ad aggiudicarsi la vittoria finale.

Seguono le seconde linee, con il finlandese della Mercedes che ha la meglio sul gregario della Red Bull.

Austria: lasciate ogni speranza voi che entrate

Lewis non riesce a superare il primo girone dell’inferno arancione.

L’inglese avrà un secondo colpo disponibile la prossima settimana, ma contro questa Red Bull sembra quasi una Mission Impossible.

Leclerc, doppiato e con una gara compromessa dai primi giri, esce dal limbo e prova a far divertire i tifosi del Cavallino rampante.

Formula 1: la Classifica della Gara

1 Verstappen 2 Hamilton

3 Bottas 4 Perez

5 Norris 6 Sainz

7 Leclerc 8 Stroll

9 Alonso 10 Tsunoda

11 Raikkonen 12 Vettel

13 Ricciardo 14 Ocon

15 Giovinazzi 16 Schumacher

17 Latifi 18 Mazepin

19 Russell 20 Gasly

