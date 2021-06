Fuori da venerdì 25 giugno, “Just For Fun”, il nuovo brano di Lele Blade feat. Yung Snapp, che sancisce la collaborazione del rapper del team BFM con Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Il brano è disponibile in streaming e digital download al link JustForFun.lnk.to/Leleblade.

On online anche il videoclip di “Just For Fun”, diretto da Claudio Vitiello, al seguente link: https://youtu.be/GrzzN0iEWh0.

Nato dal sodalizio di due esponenti della scena hip hop napoletana, “Just For Fun” anticipa il prossimo lavoro discografico di Lele Blade, in collaborazione con il producer Yung Snapp.

“La prima strofa del brano – commenta Lele Blade – è nata sotto forma di freestyle, scritta, registrata e postata di getto sui social lo stesso giorno. Il pezzo infatti prende il nome dalla caption utilizzata per il post di Instagram, lo stesso che ha creato abbastanza hype da far completare la traccia con altre strofe e ritornello, trasformandola nel nuovo singolo in uscita.”

Note biografiche:

Alessandro Arena, questo il vero nome di Lele Blade, è nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989. Da sempre appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva al successo a livello nazionale all’interno del duo Le Scimmie insieme a Vale Lambo.

Antonio Lago, in arte Yung Snapp, nasce a Napoli nel 1996. Nel 2014, all’età di 18 anni vince un contest organizzato da Don Joe che lo porta a collaborare con Dogozilla Empire, entrando successivamente nel roster. Nel 2015 entra a far parte del collettivo 365 MUV, dove conosce Lele Blade e Vale Lambo con i quali forma il gruppo Le Scimmie.

