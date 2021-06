Il nuovo re dell’hip-hop e del rap mondiale, DaBaby pubblica il nuovo singolo “Red Light Green Light”, disponibile qui: https://vir.lnk.to/redlightgreenlight

Nel brano, DaBaby mette in luce le sue doti da rapper ribadendo di non assomigliare a nessun altro rapper in circolazione oggi, sperimentando con nuovi beat e flow.

Il brano segue la pubblicazione del singolo “Ball If I Want To” (https://www.youtube.com/watch?v=_Rzm7cPzVUo), uscito venerdì in scorso e che vedeva il rapper protagonista di un divertente video ambientato al college, tra pomeriggi in biblioteca e twerk in aula.

DaBaby, che è il settimo artista più ascoltato a livello mondiale sulla piattaforma Spotify con oltre 55 milioni di stream mensili, ha di recente pubblicato il singolo “Masterpiece” che ha accumulato 70 milioni di stream in tutto il globo ad oggi (il video del brano è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=pnMtmFzMLP4).

Ad oggi Da Baby ha venduto oltre 10 milioni di copie in soli due anni e accumulato l’impressionante numero di 20 miliardi di stream a livello globale.