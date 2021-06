I Subsonica tornano live a Milano all’Estate Sforzesca

I Subsonica annunciano il ritorno dal vivo nella città di Milano: il 23 luglio alle ore 21, saranno ospiti dell’Estate Sforzesca, la rassegna di musica, teatro e danza promossa e coordinata dal Comune di Milano Assessorato alla Cultura e Area Spettacolo, evento che si svolge all’interno dell’affascinante Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Le date tournée Estate 2021

La data milanese fa parte della tournée Estate 2021, prodotta da Vertigo, che partirà da Musicultura di Macerata il 18 giugno 2021, per proseguire al Eolie Music Festi il 23 giugno.

Nel mese di luglio i Subsonica saranno ospiti in diverse rassegne e festival musicali: al Ferrara Summer Festival (2 luglio), all’Arena della Musica di Treviso (8 luglio) al Pistoia Blues Festival (9 luglio), al Castello Scaligero di Villafranca (15 luglio) al Reload Sound Festival di Biella (16 luglio) e giocheranno in casa in una delle manifestazioni estive più importanti a livello nazionale, il Flowers Festival di Collegno (TO) il 17 luglio. Il tour proseguirà al Brescia Summer Music di Brescia il 19 luglio, a Villa Ada a Roma (22 luglio), all’Estate Sforzesca di Milano il 23 luglio, a Carpi Estate / Accade D’Estate a Teatro, Carpi (MO) il 24 luglio.

Per il mese di agosto invece la band sarà all’Arena Villa Dante di Messina il 16, all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (CT) il 17, a Lignano (UD) per Nottinarena il 27 e all’Ama Music Festival di Romano D’Ezzelino (VI) il 28.

I concerti del tour Estate 2021 vanno ad aggiungersi alle date del “Microchip Temporale Club Tour”, già riprogrammate per l’autunno 2021, e si terranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Prevendite autorizzate:

Ticketone.it

Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso

http://www.vertigo.co.it/

Segui su:

http://www.subsonica.it/

IG @subsonicaofficial

FB @Subsonica

Note biografiche

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999.

La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live.