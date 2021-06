Bollate. Il Comune aderisce ad Afol Metropolitana

Il Comune di Bollate aderisce ad AFOL Metropolitana con l’obiettivo di dare un aiuto concreto ai lavoratori e alle imprese di Bollate. La decisione è stata assunta nel corso del Consiglio comunale del 31 maggio e rappresenta, come spiegano il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore Giuseppe de Ruvo “una decisione molto importante assunta dall’Amministrazione in questo momento di grande difficoltà del mondo del lavoro, soprattutto in conseguenza della pandemia”.

“Le istituzioni – proseguono – hanno l’obbligo morale di provare a introdurre azioni concrete che possano attutire l’impatto della crisi del mercato del lavoro, i cui “morsi” li stiamo già affrontando oggi. Non farsi trovare impreparati e proporre percorsi di agevolazione, di riconversione, di preparazione e di formazione che dovranno agevolare i giovani e coloro che hanno perso il lavoro a trovare percorsi differenti rispetto al proprio vissuto lavorativo ma che permetta loro di poter trovare l’occupazione perduta o ricercata, è l’obiettivo che ci poniamo con l’adesione all’Agenzia, motore e propulsore istituzionale di questo importante processo”.

Ma che cos’è Afol?

AFOL Metropolitana è un’azienda speciale consortile partecipata dalla Città Metropolitana di Milano e da 67 Comuni, compreso il capoluogo.

Nata da un graduale processo aggregativo di tutte le AFOL territoriali, l’agenzia garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della formazione.

AFOL Metropolitana propone un’offerta di servizi in tema di formazione professionale, orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio.

L’integrazione dei servizi per la formazione, per l’orientamento e per il lavoro rappresenta uno dei massimi punti di forza dell’attività svolta dall’Agenzia e proprio l’integrazione ne rende efficace l’azione e il raggiungimento di specifici obiettivi.

Tra i servizi offerti ritroviamo le strategie di contrasto alla disoccupazione, il miglioramento della qualità dell’occupazione, lo sviluppo del capitale umano e il sostegno dello sviluppo locale.

Tutte le informazioni e i servizi di Afol, sul sito https://www.afolmet.it