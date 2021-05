The Offspring pubblicano il video di “We never have sex anymore”

Il video ha un approccio ‘animalista’, nel senso che viene affidato allo scimpanzé (la specie più vicina agli esseri umani) esprimere le lamentele che sono il perno di una canzone graffiante, ironica, volutamente esplicita. Il risultato? Tre minuti e mezzo di tristemente note scene di passione declinante che sfociano in una notte brava in compagnia di John Stamos.

“We Never Have Sex Anymore” è parte del decimo album registrato in studio dal gruppo The Offspring: Let The Bad Times Roll, che ha debuttato al primo posto nella Alternative album chart di Billboard, al secondo posto nella Top Rock Albums chart e al n.27 nella Billboard Top 200 già dalla prima settimana dall’uscita. L’album, il primo dopo una pausa durata poco meno di un decennio, è uscito il 16 aprile su etichetta Concord Records.

Rock Cellar Magazine ha salutato “We Never Have Sex Anymore” come un brano che “ha come punto di forza uno spirito tanto bizzarro quanto accattivante” mentre Loudwire lo ha indicato come uno dei migliori pezzi rock / metal del mese.

The Offspring intanto non danno segno di rallentare, visto che continuano a dominare classifiche e airplay nel mondo: Let The Bad Times Roll ha finora venduto 38.000 copie e raggiunto i 22milioni di stream nei soli Stati Uniti. Il successo dell’album ha portato alla scalata delle classifiche in tutto il mondo (nella Top 5 in sette paesi, e nella Top 10 in dieci altri, tra i quali va segnalato – fatto senza precedenti per il gruppo – il terzo posto nel Regno Unito.

Leggende e innovatori della scena punk rock della California del Sud, The Offspring hanno

venduto più di 40 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto innumerevoli premi, e si sono esibiti senza risparmiarsi (più di 500 show nel solo ultimo decennio). La loro musica ha avuto un impatto considerevole anche in film, in televisione e in non pochi videogame, ma alla fine la band (il cantante Dexter Holland, il chitarrista Noodles, il batterista Pete Parada ed il nuovo bassista Todd Morse) ha deciso di concentrarsi sull’uscita di un nuovo album nel 2021