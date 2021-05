Olivia Rodrigo: esce oggi il nuovo singolo “good 4 u”

Olivia Rodrigo svela il suo nuovo singolo

La cantautrice Olivia Rodrigo svela oggi il suo nuovo singolo “good 4 u” – il terzo brano estratto dal suo attesissimo album di debutto, Sour, in uscita venerdì 21 maggio via Geffen Records/Universal Music.

“good 4 u” è un brano uptempo dalle sonorità rock e dinamiche, perfettamente controbilanciato da un testo dal messaggio onesto e graffiante allo stesso tempo. Un vero inno da stadio, co-prodotto da Alexander 23 e dal fedele collaboratore di Olivia, Dan Nigro.

Questo brano ci ricorda ancora una volta perché Olivia è l’artista giovane più promettente degli ultimi tempi. La Rodrigo apparirà per la prima volta al Saturday Night Live domani. Il nuovo brano è disponibile per l’ascolto qui: https://oliviarodrigo.lnk.to/good4u mentre l’album Sour è già disponibile per il pre-order: https://vir.lnk.to/sour

“good 4 u” arriva accompagnato da un bellissimo videoclip, diretto da Petra Collins e disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=gNi_6U5Pm_o

Il video è un omaggio ai film horror e alle dark comedy degli anni ‘90/inizio anni 2000 ed è stato presentato al mondo con un’anteprima sugli schermi ViacomCBS a Times Square (New York City).

Olivia Rodrigo: prossimamente il suo album di debutto “Sour”

L’album di debutto Sour rivela uno straordinario talento in cui le doti espressionistiche di Olivia sono ben in risalto, così come la sua innegabile bravura nello scrivere testi in grado di far emergere la complessità dei sentimenti e delle nostre emozioni, sempre accompagnandosi con una divertente vena pop.

Un pop minimalista, mai banale e incantevole che ha catturato il mondo fin dal primo singolo “drivers license”. Il suo singolo di debutto, infatti, uscito lo scorso 8 gennaio, è rimasto in vetta alla classifica americana per 8 settimane consecutive ed è il brano più ascoltato al mondo nel 2021 ad oggi con oltre 1 miliardo di stream globali. Il singolo è stato anche uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane e ha raggiunto la certificazione ORO nel nostro Paese. Il 1 aprile è uscito il secondo singolo “deja vu”, che ha fatto entrare Olivia nella Storia della musica avendo i suoi primi due singoli nella top10 della celeberrima classifica americana Billboard Hot 100.

La Tracklist di “Sour”

1. brutal

2. traitor

3. drivers license

4. 1 step forward, 3 steps back

5. deja vu

6. good 4 u

7. enough for you

8. happier

9. jealousy, jealousy

10. favorite crime

11. hope ur ok

Olivia Rodrigo

Website | Twitter | Instagram | YouTube