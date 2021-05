Numero Uno, le ristampe in vinile dei titoli più iconici

Numero Uno

Da oggi il terzo Batch di ristampe in vinile dei titoli più iconici del catalogo (Lucio Battisti, PFM, Toni esposito, Ivan Graziani).

Dopo il successo del lancio dei primi due batch di ristampe, e sulla scia degli incredibili risultati di vendita del vinile, che per la prima volta dal 1991 è tornato nel primo trimestre del 2021 a superare il cd in Italia, l’etichetta NUMERO UNO pubblica oggi nuove ristampe in vinile dei titoli più iconici del suo repertorio. Disponibili in tutti gli store 4 capolavori che hanno segnato la storia della label nata sul solco tracciato dalla mitica casa discografica fondata da Giulio e Mariano Rapetti e Alessandro Colombini, tra le più importanti della storia della musica italiana, e tornata di recente sul mercato con nuove firme e nuove pubblicazioni grazie a Sony Music.

Il primo volume con Lucio Battisti, PFM, Toni esposito, Ivan Graziani

Si parte con Lucio Battisti e la ristampa di Umanamente uomo: il sogno, il primo disco pubblicato per la Numero Uno nell’aprile del 1972, dopo gli anni con la Ricordi. L’album, che fu il secondo più venduto in Italia nell’anno di pubblicazione, include brani che sono diventati dei classici della canzone italiana, da I giardini di marzo a E penso a te, da Innocenti evasioni a Comunque bella. Le suggestive immagini di copertina sono state realizzate da Caesar Monti. Altro storico titolo pubblicato oggi in vinile è Chocolate Kings, il sesto album in studio della PFM pubblicato in Italia nel 1975. Pietra miliare del rock tricolore oltreterra, con questo disco – che ha visto l’ingresso, alla voce solista, di Bernardo Lanzetti (ex Acqua Fragile) – la PFM ha proposto per la prima volta in assoluto testi scritti direttamente in inglese; le musiche sono state composte da Franco Mussida e Flavio Premoli, con la collaborazione di Ivan Graziani. Ad arricchire e completare questo terzo blocco di ristampe Processione sul mare, secondo album di Toni Esposito del 1976, prodotto da Renato Marengo e registrato allo studio “Mulino” di Anzano del Parco, e Seni e Coseni, nono album di Ivan Graziani del 1981, arrangiato da Tony Mimms e con l’evocativa cover tridimensionale di Mario Convertino.