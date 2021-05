“Mr. Wrong” e “Love Is In The Air”, le nuove soap di Canale5

Lunedì 31 maggio, in day-time, debuttano le nuove soap dell’estate di Canale 5: «Mr. Wrong» e «Love Is In The Air».

Entrambe prodotte in Turchia, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.45, sono un fenomeno di culto ancor prima di essere state trasmesse in TV.

«Mr. Wrong – Lezioni d’amore» vede riuniti gli amati protagonisti di «Bitter Sweet», Can Yaman e Özge Gürel, e narra le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul.

Lei, sognatrice, dopo l’ennesima delusione inizia a perdere le speranze d’incontrare il grande amore. Lui, rubacuori incallito, non crede nelle relazioni stabili. L’incontro dei due opposti farà cambiare opinione a entrambi.

«Love Is In The Air», nei palinsesti televisivi di oltre 40 paesi, ha trasformato in celebrità i due protagonisti, Kerem Bürsin e Hande Erçel.

La dizi racconta le mille sfaccettature dell’amore, sullo sfondo di Istanbul romantica e moderna. Lei è uno spirito libero e lui un ambizioso squalo. Due opposti che si odiano e si attraggono, coinvolti in uno strano sodalizio, dai risvolti inaspettati e molti colpi di scena.