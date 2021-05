“Life By Misadventure”, secondo disco d’inediti di Rag’n’Bone Man

A tre anni di distanza dal pluripremiato e innovativo album d’esordio “Human”, è uscito venerdì 7 maggio, “Life By Misadventure” (Columbia Records/Sony Music), secondo disco d’inediti di Rag’n’Bone Man.

Il nuovo progetto discografico dell’artista è disponibile in versione digitale, CD, vinile, vinile rosso e picture disc:https://SMI.lnk.to/_lifebymisadventure.

“Life By Misadventure”: album profondo e ricco di anima, che invita a crescere e a guardare avanti.

L’album è composto da 14 emozionanti canzoni, tra cui “All You Ever Wanted”, singolo che ha conquistato la Top10 della classifica airplay radio in Italia e in Europa e la Top 25 di quella di Shazam, e “Anywhere Away From Here”, brano attualmente in rotazione radiofonica, che segna la prima collaborazione con la superstar statunitense P!NK e il cui video ha superato in pochi giorni oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni.

“Life By Misadventure” registrato come un disco live

«In passato mi è capitato spesso di scrivere e incidere un brano il giorno stesso e di usare quella stessa versione per il disco. In questo caso, invece, abbiamo avuto più tempo ed è stato più semplice riuscire a catturare delle emozioni vere», spiega l’artista.

Rag’n’Bone Man dal 27 giugno sarà in tour in UK. È possibile acquistare i biglietti per il tour al seguente link:https://www.ragnboneman.com/news/article/#uk-ireland-tour-2021

“Life By Misadventure”: la trackist

1. Fireflies

2. Breath In Me

3. Fall In Love Again

4. Talking To Myself

5. Anywhere Away From Here

6. Alone

7. Crossfire

8. All You Ever Wanted

9. Changing of the Guard

10. Somewhere Along The Way

11. Time Will Only Tell

12. Lightyears

13. Party’s Over

14. Old Habits

https://www.ragnboneman.com/