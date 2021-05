Iniziato il Crowdfunding per “Contrasti” album

“Contrasti”

Iniziato il Crowdfunding per “Contrasti” il primo EP di Eleonora Montagnana e Filippo De Paoli.

Un album con sei brani inediti che unisce la sonorità del violino elettrico alla musica minimalista ed elettronica. È iniziato da pochi giorni il crowdfunding per Contrasti, il primo ep che suggella la collaborazione tra Eleonora Montagnana e Filippo De Paoli, un album con sei brani inediti che unisce la sonorità del vìolino elettrico alla musica minimalista ed elettronica.

Una collaborazione spontanea

Coinvolti nella composizione di alcuni brani originali utilizzati come colonna sonora per una produzione internazionale, Filippo De Paoli (produttore, compositore e socio del centro di produzione musicale “Musicustom”) ed Eleonora Montagnana (violinista, autrice e performer conosciuta in ambito Pop e sui social) si trovano nel mezzo di una collaborazione che si rivelerà immediatamente e spontaneamente favorevole ed efficace. Terminata l’esperienza lavorativa proseguono in autonomia il vero e proprio progetto artistico, svincolato da esigenze di committenza e forma e caratterizzato soltanto da idee originali e condivise, seguendo sempre il fil rouge dello stile appena nato, che ben si presta ad accompagnare immagini e scenari con un misto di classicità e contemporaneità. La ricercatezza delle atmosfere e l’essenza elettronica del progetto fanno ben presto emergere le potenzialità del violino elettrico, in grado di esplorare sonorità nuove, pur mantenendo la dolcezza e la cantabilità del principe degli strumenti ad arco.

Eleonora Montagnana

Eleonora Montagnana è una violinista, autrice, performer e attrice. Di formazione classica attualmente è conosciuta in ambito pop grazie alla partecipazione a programmi televisivi, registrazioni e concerti in cui ha affiancato artisti di fama nazionale e internazionale. Tra le registrazioni di singoli e album vi sono i singoli “Off line” “L’ultimo Ostacolo”, “Molto di più” e “Amami” di Paola Turci , il videoclip “Se ti potessi dire” di Vasco Rossi , “Sbagliato” e “Amor Zen” delle Vibrazioni , l’album “Liberté” di Loredana Bertè , “Mai, mai, mai” dei The Kolors , l’album “Maeba” di Mina , l’”Opera pop” di Mika , il singolo “Mi farò trovare pronto di “ Nek e molti altri nomi come Mario Venuti , Francesco Gabbani , Renato Zero etc.

Filippo De Paoli

Musicista, produttore, compositore, arrangiatore, vocalist. Leader della band nazionale Plan de fuga (Carosello Records, Virgin Radio). Autore/co-autore per Francesco Renga , Irene Fornaciari, Ada Reina, Chanty (Sanremo 2014). Leader della band emergente di black music The Rebel . Compositore di colonne sonore per agenzie di video produzione italiane e Tv nazionali . Autore co-autore e producer presso Carosello Records , Media Records , Evento Musica , Sony Music , Warner Chappell , Edizioni Curci . Vincitore del premio Special Star della sezione “Tecnica audiovisiva” nella XIV edizione del Premio Mediastars (riconoscimento nazionale nell’advertising, corporate identity e multimedia) per la colonna sonora della campagna Richard Ginori (Best Film Award at Cannes).

“Contrasti” cerca sostenitori

“Contrasti” si propone in questo crowdfunding invitando il pubblico e i sostenitori a credere nel suo potenziale, diventando una parte attiva nel processo di finalizzazione, masterizzazione, pubblicazione e divulgazione.

Troverete per questo scopo una lista variegata di premi in ordine crescente, corrispondenti alla somma che vorrete investire.

Contrasti si propone in formato digitale, fisico e anche come brand sul merchandising.

https://www.produzionidalbasso.com/project/contrasti-di-eleonora-montagnana-e-filippo-de-paoli/