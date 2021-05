Con gli incontri di ritorno delle semifinali, oggi, giovedì 6 maggio, torna la UEFA Europa League, da seguire alle ore 21 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW, per scoprire che si contenderà il titolo nella finale del 26 maggio a Danzica, in Polonia. Le due partite in onda in contemporanea grazie a Diretta Gol, anche in chiaro su TV8.

Europa League: Roma-Manchester United

In campo anche la Roma che, in attesa dell’arrivo di Mourinho, domani all’Olimpico andrà a caccia di una vera e propria impresa, per non dire miracolo, dovendo rimontare il 2-6 subito all’andata in casa del Manchester United. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Europa League: Arsenal-Villareal

Nell’altra semifinale, saranno di fronte, all’Emirates di Londra, i padroni di casa inglesi dell’Arsenal e gli spagnoli del Villarreal, vincitori 2-1 all’andata. Diretta su Sky Sport 253.

Europa League: dove vederle

Alle 20 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Massimo Ambrosini, Matteo Marani, Riccardo Trevisani e Margherita Cirillo.

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet), Sky Sport 486 (digitale terrestre) e TV8 (in chiaro)

ROMA-Manchester United

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa commento Beppe Bergomi; bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol Federico Zancan

Villarreal-Arsenal

Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero; commento Daniele Adani; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Sky Sport