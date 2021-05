“Incontri sul palco – Ahymé Festival”, il docufilm

Martedì 18 maggio, alle ore 21.00, sarà disponibile sul canale YouTube di Esagono Dischi “Incontri sul palco”, il docufilm di Luca Fabbri che racconta attraverso musica, interventi e interviste, l’edizione 2020 di AHYMÉ, il Festival Interculturale dell’Integrazione.

Ideato e diretto dal musicista Bessou GnalyWoh, presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS”, insieme al produttore e compositore Giovanni Amighetti per Arvmusic, AHYMÉ è un festival che mette in luce come l’integrazione sociale e la condivisione delle tradizioni possa contribuire a migliorare la qualità artistica e culturale di una città e della sua popolazione.

Presenti nel docufilm anche le esibizioni di Ray Lema, simbolo portante della musica africana, i Mokoomba, Gabin Dabiré, Luigi Panico, la nuova promessa afropop Gasandji, il cantante camerunese Daniel Kollé, il cantante ivoriano Boni Gnahoré e il progetto italo-scandinavo-cinese Shan Qi con Guo Yue, Wu Fei, Giovanni Amighetti e Helge A. Norbakken.

“Incontri sul palco – Ahymé Festival”: contributi, sostegni e collaborazioni

“Incontri sul palco – Ahymé Festival é realizzato da Colori d’Africa-APS e Arvmusic grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna ed al contributo di Fondazione Cariparma. È stato registrato presso il Teatro Asioli di Correggio dallo studio mobile dello studio Esagono e mixato da Stefano Riccò, Francesco De Nisco e Giovanni Amighetti.

Hanno collaborato: Esagono Dischi, Griot.de – Home is where music is, Controtempi – Itinerari sonori dal ’70 ad oggi, Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma, ICCX, Redinside – Emanuela Pagani – Vini & Terroir, Effetto Notte – Arte Musica Spettacolo, Müzik Station – Service and Rental, Fondazione Culturale Saveriana.

Con il sostegno di: Azienda vitivinicola Eusebio – vini naturali della Serra d’Ivrea, VD GLASS Design & Technology, Azienda Agricola Contino – Salento, Altavia vini di Dolceacqua, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Agenzia Regionale Campania Turismo.

