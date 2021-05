I Selton presentano il nuovo album “Benvenuti”

I Selton finalmente in concerto a Milano

Selton presenta dal vivo il nuovo album

“Benvenuti”

Sabato 12 giugno al Circolo Magnolia

Prevendite su Mailticket:

https://www.mailticket.it/manifestazione/K030/SELTON

Selton presentano live il nuovo album “Benvenuti”

Finalmente i Selton tornano a suonare dal vivo partendo proprio da Milano per presentare il nuovo album “Benvenuti”, uscito lo scorso 16 aprile. Sabato 12 giugno dal Circolo Magnolia prenderà il via il tour estivo che, dopo l’esordio milanese, si arricchirà di altre date. Un album universale, di speranza e di ottimismo, in cui vive quella libertà musicale fatta di contaminazioni e sperimentazione da sempre nel dna della band. Benvenuti!

Prevendite su Mailticket: https://www.mailticket.it/manifestazione/K030/SELTON

Il nuovo album “Benvenuti” segna il ritorno dei Selton

Il nuovo album “Benvenuti” ha segnato il ritorno della band italo-brasiliana più amata della penisola, a quattro anni di distanza dal lavoro precedente (Manifesto Tropicale). Frutto di due anni di viaggi, di storie e di collaborazioni, «”Benvenuti” – raccontano i Selton – è il nome del nostro nuovo album uscito ad aprile. Un salto altissimo, un viaggio lunghissimo. Benvenuti per noi è avere il coraggio di accettare l’evoluzione delle cose. In un momento di incertezza, dove la verità sembra essere sempre circondata di dubbi, ideali conservatori tornano di moda e parole come “tradizione” e “identità” diventano una specie di scudo per non vedere l’altro, dimenticando che questi sono concetti in costante cambiamento.»

La sit-com “Benvenuti a casa mia” interamente scritta dai Selton

L’uscita dell’album è stata accompagnata e anticipata dalla sit-com Benvenuti a casa mia, interamente scritta dai Selton con la regia di Francesco Mandelli, andata in onda in anteprima su Deejay Tv, e ora disponibile sul canale Youtube della band. 6 puntate, con ogni episodio dedicato ad una canzone dell’album Benvenuti, che hanno visto alternarsi sketch esilaranti a interrogativi lanciati ad ospiti noti e meno noti, oltre alle speciali performance live della canzone protagonista di ogni puntata. Tanti gli ospiti che si sono alternati: Myss Keta, Nicola Savino, Alberto dello Stato Sociale, Federico Russo, Margherita Vicario, Dente, Rodrigo D’Erasmo, lo stesso Francesco Mandelli e molti altri.