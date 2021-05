Gruppo CAP mette a nuovo depuratore di Peschiera Borromeo

Gruppo CAP presenta sistema monitoraggio odori

In presenza del Sindaco e del Vicesindaco, il presidente di Gruppo CAP Alessandro Russo ha presentato le novità sull’impianto peschierese, oggetto di importanti interventi strutturali che prevedono un revamping da 16 milioni di euro.

4 nasi elettronici più una centralina meteo per il monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene, importanti interventi strutturali per rendere ancora più performante un’infrastruttura che rappresenta un prezioso presidio ambientale per il territorio, fulcro di importanti progetti di ricerca europei sul riutilizzo delle acque trattate.

Gruppo CAP, inaugurato il murales 100% green

Per l’occasione, è stato anche inaugurato il murales 100% green realizzato nell’ambito del progetto aziendale Linking Water con una pittura ecosostenibile a base di acqua dell’azienda Airlite, ottenuta grazie a una tecnologia innovativa, che riduce al minimo odori e agenti inquinanti (ossidi di azoto, formaldeide, acetaldeide, cloruro di metilene, benzene), trasformandoli in sostanze inerti. Il tutto in modo naturale, grazie all’energia della luce solare.

Gruppo CAP, i commenti

“I depuratori costituiscono un sistema complesso e articolato di processi e tecnologie capaci di restituire all’ambiente acqua pulita pronta per diventare di nuovo elemento vitale alla base dell’ecosistema di un territorio”, ha spiegato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP.

“Siamo orgogliosi di condividere il percorso di innovazione tecnologica che Gruppo CAP sta sviluppando su questo territorio, un progetto importante che va a beneficio della città e dei suoi abitanti e di cui anche l’amministrazione di Peschiera Borromeo fa parte”, ha affermato Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera Borromeo, durante l’intervento.

Gruppo CAP: Il Finanziamento per un progetto ambizioso

Un progetto ambizioso, che ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro da parte della Commissione Europea nell’ambito della call Horizon 2020 “Digital solutions for water” al progetto “DWC – digital-water.city – Leading urban water management to its digital future”. DWC è coordinato dal Centro di Competenza sulle Acque di Berlino (KWB) e raggruppa 24 partner provenienti da 10 Paesi europei, tra i quali Gruppo CAP insieme all’Università Politecnica delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare attività sperimentali nelle 5 città metropolitane Europee selezionate: oltre a Milano e Berlino, ci sono Parigi, Copenhagen, Sofia.