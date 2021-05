Gazzelle, il cantautore romano da milioni di ascolti e un’invidiabile serie di date sold out in tutta Italia, annuncia il nuovo tour che toccherà i maggiori Palasport del Paese nei primissimi mesi del 2022.

L’artista è reduce dal successo discografico di “OK” (Maciste Dischi/Artist First), entrato direttamente al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release.

I successi di Gazzelle

Gazzelle (vero nome Flavio Pardini), romantico urbano ed eccentrico comunicatore, colleziona successi discografici uno dopo l’altro: oltre agli album “PUNK” certificato platino, “MEGASUPERBATTITO” e “OK” certificati oro, ha ottenuto il triplo platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Coltellata”, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, , “Sbatti”, e “Lacri-ma”

Informazioni importanti:

È disponibile una presale esclusiva per le date di Roma e Milano attiva fino al 18 giugno e dedicata a coloro che, in possesso dei biglietti per le date estive, hanno richiesto o richiederanno un voucher entro il 13 giugno.

Per i possessori dei biglietti delle stesse date che non hanno intenzione di richiedere il voucher, sarà possibile ottenere uno sconto del 10% per l’acquisto dei biglietti di Roma (22 gennaio 2022) e Milano (4 febbraio 2022).

Le vendite generali apriranno sabato 19 giugno.

CALENDARIO DATE:

Sabato 15 gennaio 2022 || Casalecchio di Reno @ Unipol Arena

Martedì 18 gennaio 2022 || Firenze @ Mandela Forum

Venerdì 21 gennaio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Giovedì 27 gennaio 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Sabato 29 gennaio 2022 || Bari @ PalaFlorio

Mercoledì 2 febbraio 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 4 febbraio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com