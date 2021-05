Il popolare programma Tv Talk, autorevole e prestigioso per chi lavora in tv davanti e dietro le quinte, condotto dal giornalista e autore Massimo Bernardini; oggi ha decretato l’ambito premio #TvTalkAWards riconoscimento importantissimo dove pubblico e stampa hanno eletto i migliori programmi e i volti più amati di quest’annata televisiva.

Nella categoria “personaggio rivelazione dell’anno” ha vinto per il pubblico Tommaso Zorzi che ha avuto la meglio sul performer comico targato Raidue Valerio Lundini e sull’attrice Matilda De Angelis (favorita fin dall’inizio soprattutto dopo aver portato a casa un David di Donatello per il film con Elio Germano: “L’incredibile storia de l’Isola delle rose e dopo la sua partecipazione dal Festival di Sanremo che aveva convinto critici e stampa, ndr).

Zorzi, ha partecipato al programma con un video messaggio. Ma ecco le sue prime parole. “Sono felice. Ringrazio Tv Talk. Ringrazio chiunque mi abbia votato e chiunque creda in me oggi e spero lo farà anche domani. E’ stato un anno che sembra “non finire mai”. Ma sono contento. Dopo il “Gfvip” avevo deciso di fermarmi. Poi Mediaset mi ha dato l’opportunità di misurarmi su più campi per farmi crescere. Ringrazio Alfonso Signorini, Maurizio Costanzo e l’editore che hanno creduto in me. Il mio futuro?

Oggi si chiama Isola dei famosi. Aspettiamo la finalissima. Poi ci sarà tempo di sedermi e pensare perché, ancora, non ho “mai” avuto il tempo di farlo. Al momento ho rifiutato con serenità progetti importantissimi perché come ho già detto una carriera si costruisce principalmente con i no costruttivi e non con i si dettati dall’onda dell’entusiasmo. Quando arriveranno nuove risposte e nuovi “si” ufficiali mi auguro che… saranno bellissimi.

E poi solo chi fa, sbaglia. Io sono nato per il “fare”. Grazie “Tv Talk” e grazie al conduttore Massimo Bernardini che mi ha fatto sentire a casa, quando sono stato ospite nella sua trasmissione. Al prossimo anno (spero, ndr)”.

Zorzi, si appresta a concludere la sua esperienza a “L’Isola dei famosi”, condurrà fino all’8 giugno il “Punto Zeta” su Mediaset Infinity e continuerà la sua avventura radio, su Radio 101, con Maurizio Costanzo.