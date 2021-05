Facciamo #Tamtam con Leonardo Manera

Teatro Arcimboldi presenta Facciamo#TamTam, new ideas for other times

Leonardo Manera giovedì 13 Maggio alle ore 18.00 diretta Facebook sulla pagina di @teatroArcimboldi

Si torna a parlare di teatro e di televisione nel prossimo appuntamento del format FACCIAMO#TAMTAM, il palinsesto di approfondimento sui canali social del Teatro Arcimboldi, concepito appositamente per rinnovare lo scambio e il dialogo con il pubblico. Gianmario Longoni, direttore artistico del Teatro degli Arcimboldi, giovedì 13 maggio alle ore 18.00, in diretta Facebook, accoglierà Leonardo Manera, comico, attore e conduttore radiofonico che ha fatto parte del cast di Zelig, la popolare trasmissione televisiva che dal 2007 al 2012 è stata registrata proprio al Teatro degli Arcimboldi. Indimenticabili i personaggi e i monologhi che Leonardo Manera ha interpretato sul palco del Teatro degli Arcimboldi e fra questi lo stralunato Piter, parodia del ragazzo della provincia bresciana, Petrektek, protagonista dello straordinario omaggio al cinema polacco (con Claudia Penoni-Cripztak) oppure Batista, imprenditore del Nord Est trasferitosi a produrre nell’Isola Samoa.

Un FACCIAMO#TAMTAM fatto di tante storie

Racconti e aneddoti che divertiranno sicuramente la community del teatro che potrà partecipare inviando le proprie domande in chat durante la diretta.

FACCIAMO#TAMTAM propone incontri settimanali con dirette, approfondimenti, talk e contenuti speciali che saranno accessibili dai canali social del teatro. Ogni mercoledì un appuntamento con autori, artisti e maggiori esponenti del teatro, dell’arte e della musica per analizzare, approfondire, creare e far circolare nuove chiavi di lettura e di interpretazione del presente e nuove idee per il futuro.

Gianmario Longoni, direttore artistico del Teatro Arcimboldi, farà gli onori di casa e accoglierà ospiti illustri del mondo della cultura: critici d’arte, artisti, attori, registi, coreografi e personaggi del settore dello spettacolo. Gli incontri coinvolgeranno anche gli spettatori a casa che potranno interagire ponendo domande agli ospiti e commentando la diretta.

Ampliare l’offerta culturale nonostante le chiusure

Si parlerà di arte, di teatro, di musica con approfondimenti, storie e aneddoti. Ma si parlerà anche e soprattutto del futuro del mondo della cultura, profondamente segnato dalla pandemia, che nei prossimi mesi dovrà necessariamente essere ridisegnato e riprogrammato in alcune sue forme con nuove idee e nuovi progetti. La chiusura imposta ai teatri dal momento di crisi che stiamo vivendo è un’occasione unica per sperimentare il valore aggiunto della proposta digitale che può diventare per il futuro un importante modo di ampliare l’offerta culturale, anche da remoto.